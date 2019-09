Realme 5 Pro स्मार्टफोन और realme Buds 2 पहली बार 4 सितंबर को ऑनलाइन सेल पर आएंगे। चाइनीज कंपनी Realme के ये दोनों डिवाइसेस की सेल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart और realme.com पर 12 बजे शुरू होगी। बता दें कि कंपनी ने कुछ दिनों पहले ही भारत में Realme 5 सीरीज के दो स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। Realme 5 Pro स्मार्टफोन के रियर में कंपनी ने क्वार्ड कैमरा सेटअप दिया है और इसका प्राइमेरी कैमरा सेंसर 48 मेगापिक्सल का है।

Realme 5 Pro क्वार्ड कैमरा सेटअप और 48MP कैमरा सेंसर के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन है। कंपनी ने Realme 5 Pro स्मार्टफोन को 13,999 रुपये की कीमत (Realme 5 pro Price in India) में लॉन्च किया है। Realme 5 स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स (Realme 5 Pro Specifications and Features) और सेल ऑफर्स (Realme 5 Pro Sale Offers) इस प्रकार हैं। वहीं दूसरी ओर Realme Buds 2 को कंपनी ने भारत में 599 रुपये की कीमत (realme Buds 2 Price in India) में लॉन्च किया है।

Realme 5 Pro Price in India

Realme 5 Pro भी तीन वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। पहला वेरिएंट 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आएगा, जिसकी कीमत 13,999 रुपये (Realme 5 Pro price in India) होगी। इसका मिड वेरिएंट 6GB RAM के साथ 64GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपये की कीमत में बिक्री के लिए आएगा। वहीं Realme 5 Pro का टॉप मॉडल 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आएगा जिसकी कीमत 16,999 रुपये होगी। Realme 5 Pro स्मार्टफोन की पहली सेल Flipkart, Realme E-store 4 सितंबर को होगी।

Realme 5 Pro Sale Offers

सेल ऑफर्स की बात करें तो Flipkart पर Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10 पर्सेंट का डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही Flipkart Axis Bank के बैंक से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 5 प्रतिशत का कैशबैक मिलेगा। इसके साथ ही बॉयर्स को फ्लिपकार्ट का कम्पलीट मोबाइल प्रोटेक्शन मात्र 99 रुपये में मिल रहा है। वहीं Realme.com से इस स्मार्टफोन को खरीदने वाले बॉयर्स को MobiKwik से पेमेंट करने पर 10 प्रतिशत 1500 रुपये तक का सुपरकैश बैक मिल रहा है। वहीं जियो यूजर्स को 7000 रुपये के बेनिफिट मिल रहे हैं। Paytm से पेमेंट करने पर बॉयर्स को 750 रुपये का Paytm First का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। वहीं Paytm UPI से पेमेंट करने पर यूजर्स को 2000 रुपये तक का कैशबैक ऑफर कर रही है।

Realme 5 Pro specifications and features

Realme 5 Pro स्मार्टफोन में 6.3-इंच की FHD+ स्क्रीन दी गई है। इसका रेज्यूलेशन 2340×1080 पिक्सल जो की Corning Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन के साथ आती है। Realme 5 Pro स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 712 SoC पर रन करता है। इसमें दिए कैमरा सेटअप की बात करें तो Realme 5 Pro में Sony IMX586 का 48-मेगापिक्सल इमेज सेंसर दिया गया है। बाकि तीन सेंसर Realme 5 की तरह ही है। इस स्मार्टफोन में यूजर्स को 16-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है।

Realme 5 Pro में 4,035mAh की बैटरी आती है जो कि VOOC 3.0 फास्ट चार्ज को सपोर्ट करेगी। बॉयर्स को बॉक्स के अंदर 20W का चार्जर मिलता है। ये स्मार्टफोन भी Android 9 Pie OS पर बेस्ड Color OS पर रन करता है। दोनों Realme 5 और Realme 5 Pro स्मार्टफोन स्पैश रजिस्टेंट डिजाइन के साथ आते हैं।

Realme Buds 2 price in India, features, offline availability

Realme Buds 2 को कंपनी ने 599 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। ये इयरफोन 11 सितंबर से ऑफलाइन सेल पर आएंगे। ये पीछले साल लॉन्च किए गए Realme Buds इयरफोन के अपग्रेड वर्जन हैं। Realme Buds इयरफोन केवलर फैब्रिक वायर, 11nm ड्राइवर, मैग्नेटिक स्विच डिजाइन और 3-बटन इन-लाइन रिमोर्ट के साथ आता हैं। वहीं नए Realme Buds 2 इयरफोन 11.2mm bass ड्राइवर के साथ आता है. ये इयरफोन मैगनेटिक क्लैमपिंग मैकेनिज्म और ड्यूल टैंगल फ्री केबल के साथ आता है।