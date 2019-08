चाइनीज कंपनी Realme 20 अगस्त को Realme 5-series को लॉन्च करेगी। इस सीरीज में दो स्मार्टफोन Realme 5 और Realme 5 Pro लॉन्च हो सकते है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि इन स्मार्टफोन की खासियत क्वॉड कैमरा सेटअप होगी। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में पता चला था कि Realme 5 को 10 हजार रुपये से कम के ब्रैकेट में लॉन्च किया जाएगा।

रिपोर्ट में बताया गया था कि स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8,999 रुपये की कीमत से शुरू होगा। अब कंपनी ने इस सीरीज में शामिल Realme 5 Pro को फिर टीज किया है और कंफर्म कर दिया है कि Realme 5 Pro में 48-मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे वाला क्वॉड-कैमरा सेटअप होगा।

Introducing #realme5Pro, India’s first 48MP Quad Camera smartphone in its segment! Witness the launch of the #QuadCameraSpeedster at 12:30 PM, 20th August. #JoinTheReal5quad

One more product on the way.

Know more: https://t.co/IczXkhy4lB pic.twitter.com/VcwdcG7zWU — realme (@realmemobiles) August 13, 2019

इस जानकारी को Realme ने अपने ऑफिशियर ट्विटर अकाउंट के जरिए ट्वीट कर दी है। इस 48-मेगापिक्सल रिजॉल्यूशन वाले कैमरा में Sony IMX 586 सेंसर होगा, जिसे हम इससे पहले Xiaomi Redmi Note 7 Pro, Oppo Reno, OnePlus 7-series और कुछ अन्य स्मार्टफोन में देख चुके हैं।

Don’t limit your perspective and go wide with the Ultra Wide Angle lens on #realme5series. #JoinTheReal5quad and join us for the live launch at 12:30 PM, 20th August on https://t.co/reDVoADq2B.

Know more: https://t.co/IczXkhy4lB pic.twitter.com/sY0gR1KegJ — realme (@realmemobiles) August 14, 2019

Capture pictures with immense clarity and sharpness with 48MP Sony IMX586 on #realme5pro! #JoinTheReal5quad and witness the launch at 12:30 PM, 20th August. #QuadCameraSpeedster

Know more: https://t.co/IczXkhy4lB pic.twitter.com/aafSzCsCyy — realme (@realmemobiles) August 13, 2019

इनमें शामिल अन्य कैमरा सेंसर की जानकारी Flipkart पहले ही दे चुका है। इसमें सेकंड्री कैमरा सेंसर अल्ट्रा-वाइड लेंस होगा और तीसरा सेंसर सुपर मैक्रो लेंस होगा। क्वॉड कैमरा सेटअप में शामिल चौथा कैमरा पोट्रेट मोड के लिए डेप्थ सेंसर होगा। Realme ने इस सेटअप के साथ ली गई कुछ सैंपल इमेज को ट्वीट भी किया है।

Realme 5 Pro leaked specifications

Realme 5 Pro वेरिएंट AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा। इसके अलावा इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होगा। इस फोन में भी क्वॉड कैमरा सेटअप दिया जाएगा।इसमें प्राइमरी कैमरा 48मेगापिक्सल Sony IMX586 sensor का होगा। फोन में 10nm Qualcomm Snapdragon 712 SoC दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें octa-core CPU featuring eight Kryo 360 cores होगा जिसकी क्लॉक्ड स्पीड 2.30GHz की होगी। स्मार्टफोन की अन्य स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के नजदीक आते आते इसकी और स्पेसिफिकेशंस का पता चल सकता है।