Realme ने भारत में Realme 5 को लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन Realme 3 का अपग्रेड है। स्मार्टफोन भारत में Xiaomi Redmi Note 7S और Samsung Galaxy M20 जैसे स्मार्टफोन को टक्कर देता है। इस नई सीरीज में Realme ने बेहतर डिजाइन और पहले से बेहतर परफॉर्मेंस को पेश किया है। हालांकि देश में शाओमी और सैमसंग के कुछ बेहतर ऑप्शन पहले से मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि Realme 5 में मौजूदा Redmi Note 7S और Galaxy M20 के मुकाबले क्या अंतर है।

Realme 5 vs Xiaomi Redmi Note 7S vs Samsung Galaxy M20: Price in India, Availability