Realme 5 vs Xiaomi Mi A3 : Realme और Xiaomi ने भारत में कुछ दिनों पहले अपने अपने स्मार्टफोन Realme 5 और Xiaomi Mi A3 लॉन्च किए हैं। ये दोनों स्मार्टफोन आज दोपहर 12 बजे सेल पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। Realme 5 की सेल Flipkart और realme.com पर होगी तो वहीं Xiaomi Mi A3 की सेल Amazon.in और Mi.com पर होगी। Realme 5 को कंपनी ने 9,999 रुपये की शुरुआती कीमत (Realme 5 Price in India) में लॉन्च किया है जिसकी मेजर हाईलाइट इसके बैक में दिया क्वार्ड कैमरा सेटअप (Realme 5 Specifications Feature) है। वहीं Xiaomi Mi A3 स्मार्टफोन को कंपनी ने 12,999 रुपये की शुरुआती कीमत (Xiaomi Mi A3 Price in India) में लॉन्च किया है जिसकी हाईलाइट स्टॉक एंड्रॉएड और इन-डिस्प्ले फिंगर प्रिंट सेंसर (Xiaomi Mi A3 Specifications Feature) है। जानते हैं दोनों स्मार्टफोन्स Realme 5 और Mi A3 में कौन-सा दमदार है।

Realme 5 vs Xiaomi Mi A3 : प्राइस

Realme 5 को कंपनी ने तीन रैम और स्टोरेज मॉडल में पेश किया है। पहला वेरिएंट 3GB RAM और 32GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी कीमत 9,999 रुपये (Realme 5 price in India) है। Realme 5 का मिड वेरिएंट 4GB RAM के साथ 64GB स्टोरेज के साथ आएगा जिसकी कीमत 10,999 रुपये होगी। और Realme 5 का टॉप वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आएगा जिसकी कीमत 11,999 रुपये है।

Xiaomi Mi A3 को 27 अगस्त को दोपहर 12 बजे बिक्री के लिए पेश किया जाएगा। Mi A3 को भारत में 12999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है। यह कीमत इसके 4जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज की है। वहीं इसके 6GB रैम के साथ 128जीबी वेरिएंट को 15,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Realme 5 vs Xiaomi Mi A3 : डिस्प्ले

Realme 5 में 6.5-इंच की बड़ी लंबी HD+ डिस्प्ले दी है, जिसका रेज्यूलेशन 720×1600 पिक्सल है। यह डिस्प्ले Corning Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन के साथ आती है। वहीं Xiaomi Mi A3 में 6.1-इंच की HD+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो वाटरड्रॉप नॉच के साथ आती है। इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

Realme 5 vs Xiaomi Mi A3 : कैमरा

Realme 5 स्मार्टफोन के बैक में क्वार्ड कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें प्राइमेरी कैमरा सेंसर 12-मेगापिक्सल, जिसका अपर्चर f/1.8 है। सेकेंडरी कैमरा सेंसर 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, तीसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और चौथा मैक्रो सेंसर दिया गया है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें कंपनी ने 13-मेगापिक्सल का सेल्फी स्नाइपर दिया है जो कि AI ब्यूटी मोड के साथ आता है।

Xiaomi Mi A3 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इसमें 48-मेगापिक्सल का f/1.78 अपर्चर वाला प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8-मेगापिक्सल का वाइड-एंगल (118 degree) लैंस और एक 2-मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए फोन में 32मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।

Realme 5 vs Xiaomi Mi A3 : स्पेसिफिकेसंश

Realme 5 के चिपसेट की बात करें तो कंपनी का ये स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 665 SoC के साथ आता है जो कि 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के पेयर्ड है। इंटरनल स्टोरेज बढ़ाने के लिए इसमें MicroSD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है। वहीं Xiaomi ने Mi A3 में ऑक्टा-कोर Snapdragon 665 चिपसेट दिया है। स्मार्टफोन के दो वेरिएंट्स आते हैं। एक वेरिएंट में 4जीबी रैम के साथ 64जीबी स्टोरेज है, वहीं दूसरे वेरिएंट में 6GB रैम के साथ 128जीबी स्टोरेज है। इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा।

Realme 5 vs Xiaomi Mi A3 : बैटरी और ओएस

Realme 5 स्मार्टफोन में दमदार 5,000mAh की बैटरी है, जो कि 10W फास्ट चार्ज को सपोर्ट करती है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये स्मार्टफोन Android 9 Pie OS पर बेस्ड Color OS पर रन करेगा। Xiaomi ने Mi A3 में 4,030mAh बैटरी दी है, जो USB Type-C 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Xiaomi Mi A3 एक Android One स्मार्टफोन है, जो स्टॉक Android 9 Pie के साथ आता है।