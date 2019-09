Realme 5 बजट सेगमेंट में क्वार्ड कैमरा सेटअप के साथ आने वाला स्मार्टफोन अब से हर मंगलवार को दोपहर 12 बजे सेल पर आएगा। Realme 5 स्मार्टफोन को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart और कंपनी के ई-स्टोर Realme.com से खरीदा जा सकेगा। यह जानकारी सोमवार को कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से दी है। अपने लॉन्च के बाद से कई बार सेल पर आ चुका Realme 5 आज एक बार फिर सेल पर आएगा। Realme 5 को कंपनी ने 9,999 रुपये की शुरुआती कीमत (Realme 5 Price in India) में लॉन्च किया है। Realme 5 स्मार्टफोन की सेल टाइमिंग, सेल प्राइस और स्पेसिफिकेशंस व फीचर्स (Realme 5 Specifications) और इस दौरान (Realme 5 Buy Online) मिलने वाले ऑफर्स (Realme 5 Sale offers) की जानकारी इस प्रकार है।

It’s time to add more fun and excitement to your Tuesdays as #realme5 will be available on sale every Tuesday at 12 PM on @Flipkart and https://t.co/reDVoAlOE1. #QuadCameraPowerhouse

— realme (@realmemobiles) September 9, 2019