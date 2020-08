Realme 7 series स्‍मार्टफोन्‍स 3 सितंबर को भारतीय बाजार में लॉन्‍च होंगे. इसके तहत कंपनी Realme 7 और Realme 7 Pro को बाजार में उतारेगी. वहीं, लॉन्चिंग से पहले ही Realme 7 Pro के स्‍पेसिफिकेशन्‍स लीक हो गए हैं. लीक्‍स में दावा किया गया है क‍ि रियलमी 7 प्रो स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर और 4,500mAh बैटरी के साथ आएगा. Also Read - Realme 7 और Realme 7 Pro स्‍मार्टफोन 3 सितंबर को होंगे लॉन्‍च, मिलेंगे धांसू फीचर

फेसम टिप्‍सटर मुकुल शर्मा ने अपने एक ट्वीट में रियलमी 7प्रो के स्‍पेसिफिकेशन्‍स लीक किए हैं. मुकुल के ट्वीट के मुताबिक रियलमी 7 प्रो में 6.4-इंच फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्‍प्‍ले मिलेगा. सेल्‍फी कैमरे के लिए फोन डिस्‍प्‍ले में पंच-होल कट आउट है, जो रियलमी के सीईओ माधव सेठ के ट्वीट किए गए फोटो में देखा गया है. Also Read - Realme 7 और Realme 7 Pro स्‍मार्टफोन भारत में जल्‍द हो सकते हैं लॉन्‍च, जानें डीटेल

फोन में स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर मिलेगा. रियलमी 7 प्रो दो वेरियंट में आएगा. इनमें एक 6GB रैम व 128GB स्टोरेज और दूसरा 8GB रैम व 128GB स्टोरेज वेरियंट होगा.

Exclusive: here are the specifications of the Realme 7 Pro.#Realme #Realme7 #realme7pro pic.twitter.com/y76sGbXpH0

— Mukul Sharma (@stufflistings) August 27, 2020