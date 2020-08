Realme 7 और Realme 7 Pro स्‍मार्टफोन भारतीय बाजार में 3 सितंबर को लॉन्‍च होंगे. कंपनी के सीईओ माधव सेठ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. Realme 7 Series के इन दोनों नए स्‍मार्टफोन को एक ऑनलाइन इवेंट में लॉन्‍च किया जाएगा. यह डिजिटल इवेंट दोपहर 12.30 बजे शुरू होगा। Also Read - Realme 7 और Realme 7 Pro स्‍मार्टफोन भारत में जल्‍द हो सकते हैं लॉन्‍च, जानें डीटेल

माधव सेठ ने ट्वीट में कहा, ‘मैंने आप लोगों के लिए #BuildingTheFaster7 को एंजॉय किया. यह realme7 और realme7Pro को अनवील करने का समय है. अच्छी खबर यह है कि भारत का सबसे तेज चार्जिंग स्मार्टफोन अब बेस्‍ट मिड-रेंज फ्लैगशिप पर आ रहा है. 3 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे लॉन्‍च लाइव देखें.’

I enjoyed #BuildingTheFaster7 for you guys.

It's time to unveil #realme7 & #realme7Pro and let you guys #CaptureSharperChargeFaster!

The good news is that India’s Fastest Charging Smartphone now comes to the best mid-range Flagship.

Watch the launch live at 12:30PM, 3rd Sep. pic.twitter.com/eptFpEHYCZ

— Madhav Faster7 (@MadhavSheth1) August 27, 2020