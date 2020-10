Realme 7 Price: Realme 7 स्मार्टफोन को आज खरीदने का मौका है. यह फोन आज दोहपर 12 बजे से सेल के लिए उपलब्ध होगा. इसे Flipkart या Realme.com से खरीद सकते हैं. Realme 7 दो वेरियंट में आता है. इसमें क्वॉड रियर कैमरा सेटअप और 5000mAh बैटरी जैसी खूबियां हैं. यह दो कलर ऑप्शन में उपलब्ध है. Also Read - Realme 7 sale today in india: 64MP कैमरा वाले Realme 7 की सेल आज, ऑफर में मिल रहा यह धांसू फोन

रियलमी 7 की कीमत और ऑफर्स (Realme 7 price and offers)

रियलमी 7 मिस्‍ट ब्‍लू और मिस्‍ट वाइट कलर ऑप्‍शन में आता है. फोन के के 6 जीबी रैम और 64 जीबी स्‍टोरेज वेरियंट का दाम 14,999 रुपये, जबकि 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्‍टोरेज वेरियंट की कीमत 16,999 रुपये है. Also Read - Realme 7 price in india: 5000mAh बैटरी वाले Realme 7 की सेल, ऑफर में खरीदें यह धांसू फोन

ऑफर की बात करें, तो अगर फ्लिपकार्ट से इस फोन को खरीदते हैं और फ्लिपकार्ट-एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, तो 5 पर्सेंट कैशबैक मिलेगा. एक्सिस बैंक बज क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 5 पर्सेंट डिस्कांउट का ऑफर है. रियलमी की वेबसाइट से इस फोन को MobiKwik के जरिए खरीदने पर 500 रुपये का MobiKwik SuperCash मिलेगा. रियलमी 7 को हर महीने 1,889 रुपये की शुरुआती नो-कॉस्ट-ईएमआई पर स्टैंडर्ड ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं. Also Read - Realme 7 sale today: 5 कैमरे और दमदार बैटरी वाले Realme 7 को खरीदने का मौका, आज 12 बजे सेल

रियलमी 7 के स्पेसिफिकेशन्स (Realme 7 specifications)

Realme 7 स्‍मार्टफोन में 6.5 इंच फुल एचडी+ डिस्‍प्‍ले, ऑक्‍टा-कोर मीडियाटेक हेलियो G95 प्रोसेसर, 8 जीबी तक रैम और 128 जीबी तक इंटरनल स्‍टोरेज के ऑप्‍शन हैं. स्टोरेज को माइक्रो-एसडी कार्ड से बढ़ाया जा सकता है. यह फोन ऐंड्रॉयड 10 आधारित रियलमी यूआई पर चलता है.

कैमरा सेटअप की बात करें, तो इसमें पीछे की तरफ चार कैमरे मिलते हैं. इनमें 64 मेगापिक्‍सल प्राइमरी सेंसर के साथ 8 मेगापिक्‍सल, 2 मेगापिक्‍सल और 2 मेगापिक्‍सल के सेंसर शामिल हैं. फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्‍सल है. फोन में 30 वाट डार्ट चार्ज फास्‍ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी दी गई है. फिंगरप्रिंट सेंसर फोन की साइड में मिलता है.