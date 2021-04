realme 8 5g price in india flipkart चीनी स्मार्टफोन निर्माता रियलमी ने गुरुवार को भारतीय बाजार में 5जी सक्षम स्मार्टफोन रियलमी 8 5जी लॉन्च (realme 8 5g price in india launch date) किया, जो दो स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है. रियलमी 8 5जी 4जीबी प्लस 128 जीबी स्टोरेज वाले वेरिएंट (realme 8 5g variant) की कीमत (realme 8 5g price in india) 14,999 रुपये और 8 जीबी प्लस 128 जीबी वैरिएंट की कीमत 16,999 रुपये निर्धारित की गई है. Also Read - भारत में गैर-मुनाफे वाली कीमत पर Corona Vaccine देने को तैयार Pfizer, मिल सकता है सस्ता टीका

स्मार्टफोन दो रंगों (realme 8 5g colours) में उपलब्ध होगा – सुपरसोनिक ब्लू और सुपरसोनिक ब्लैक. यह 28 अप्रैल से रियलमी की वेबसाइट, फ्लिपकार्ट के अलावा अन्य बिक्री चैनलों पर उपलब्ध हो जाएगा. रियलमी के उपाध्यक्ष रियलमी इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माधव सेठ ने एक बयान में कहा, “हम हर भारतीय के लिए विभिन्न मूल्य रेंज में और अधिक 5जी स्मार्टफोन लेकर आएंगे. रियलमी 8 5जी के साथ उपयोगकर्ता भारत के पहले मीडियाटेक डाइमेंसिटी 700 5जी प्रोसेसर के साथ स्पीड ऑफ इन्फिनिटी का अनुभव कर सकते हैं.” Also Read - IPL 2021: चेन्नई-राजस्थान मैच के बाद फिर चर्चा में आई Mankading; पूर्व क्रिकेटर ने कहा- बल्लेबाजों को भी मिले लाइन पार करने की सजा

realme 8 5g full specification माधव ने यह भी कहा कि एक 5जी लीडर के तौर पर रियलमी 5जी मॉडल को विभिन्न मूल्य सेगमेंट में लेकर आएगा, ताकि यूजर्स को किफायती रेंज में भी स्मार्टफोन उपलब्ध हो सके. इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच की एफएचडी प्लस डिस्प्ले है, जिसमें 90 हॉट्र्ज रिफ्रेश रेट है और इसमें 5000 एमएएच की बड़ी बैटरी दी गई है. यह 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा सहित ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप को सपोर्ट करता है. सेल्फी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जो स्मार्ट ब्यूटी मोड, बोकेह इफेक्ट आदि को भी सपोर्ट करता है. Also Read - COVID-19: हांगकांग ने भारत से आने वाली फ्लाइट्स कल से 3 मई तक के लिए स्थगित कीं

कंपनी ने कहा कि स्मार्टफोन में अलग-अलग लिंग, अलग-अलग त्वचा के प्रकार और चेहरे के आकार के लिए विकसित किए गए ब्रांड के नए एल्गोरिथ्म हैं, जो यूजर्स को प्राकृतिक त्वचा दिखाने वाली सेल्फी लेने की अनुमति देते हैं.

स्मार्टफोन यूआई 2.0 के साथ आता है, जो एंड्रॉएड 11 पर आधारित है. और मीडियाटेक डाइमेंसिटी 700 5जी प्रोसेसर के साथ यह 5जी ड्यूअल सिम को सपोर्ट करता है.

(इनपुट आईएएनएस)