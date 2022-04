Realme 9 4G Launch Date: Realme भारतीय बाजार में 7 अप्रैल को एक इवेंट का आयोजन करने जा रही है. इस इवेंट में कंपनी मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन Realme GT 2 Pro को लॉन्च करने वाली है. जो कि कई शानदार फीचर्स से लैस होगा. वहीं इस इवेंट में कंपनी Realme GT 2 Pro के साथ ही कई अन्य प्रोडक्ट से भी पर्दा उठाने वाली है जिसमें Realme Book Prime Laptop, Realme Buds Air 3, और Realme FHD TV Stick शामिल होंगे. वहीं अब कंपनी ने खुलासा किया है कि भारत में Realme 9 भी दस्तक देने वाला है.Also Read - Jio vs Airtel vs Vi: पूरे एक महीने की वैलिडिटी के साथ आते हैं ये प्लान, जानिए बेनिफिट्स के मामले कौन है बेस्ट

Realme 9 4G को लेकर कंपनी ने आधिकारिक तौर पर खुलासा किया है कि यह स्मार्टफोन भारतीय बाजार में 7 अप्रैल कािे दोपहर 12.30 बजे लॉन्च किया जाएगा. इस स्मार्टफोन में खास फीचर के तौर पर यूजर्स को 108MP ISOCELL HM6 सेंसर मिलेगा. Also Read - Upcoming Smartphone in April 2022: Oppo F21 Pro से लेकर Xiaomi 12 Pro तक, इस महीने भारत में लॉन्च होंगे ये शानदार स्मार्टफोन

Enter the world of next-gen coolness and exhilarating design, perfected through an all-new and stylish #realme9.

Launching at 12:30 PM, 7th April, on our official channels.#CaptureTheSpark pic.twitter.com/EFjbvtDQeK

