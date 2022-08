Realme ने पिछले हफ्ते अपने Realme 9i 5G को 14,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया था. स्मार्टफोन के मुख्य आकर्षण में मीडियाटेक डाइमेंशन 810 5G चिपसेट, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, लेजर लाइट डिज़ाइन और 90Hz अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले शामिल हैं. स्मार्टफोन आज भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. Also Read - 50MP कैमरे वाले Realme 9i पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट, जानिए कीमत और ऑफर्स

Realme 9i 5G दो स्टोरेज वेरिएंट में आता है. 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये है, जबकि 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये है. Realme 9i 5G एक लेजर लाइट डिजाइन को स्पोर्ट करता है और यह मैटेलिक गोल्ड और रॉकिंग ब्लैक कलर वेरिएंट में आता है. Also Read - Realme 9i बजट रेंज स्मार्टफोन आज से सेल के लिए उपलब्ध, उठाएं जबरदस्त ऑफर्स का लाभ

स्मार्टफोन भारत में आज दोपहर 12 बजे Flipkart और Realme.com पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. खरीदारों को हैंडसेट की खरीद पर आईसीआईसीआई बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 1,000 रुपये की छूट मिलेगी. Also Read - Realme 9i बजट रेंज स्मार्टफोन की Early Sale आज, उठाएं जबरदस्त डिस्काउंट का लाभ

When #The5GRockstar 🤝 ultimate rockstar!

We bring you #realme9i5G with:

💥Dimensity 810 5G Chipset

💥Laser Light Design

💥90Hz Ultra Smooth Display

Starting from ₹13,999*

*Price Inclusive of Bank Offer

1st sale at 12 PM on 24th August.

Know more: https://t.co/svC87rjeVx pic.twitter.com/nV952DnfJr

— realme (@realmeIndia) August 18, 2022