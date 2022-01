Realme 9i Sale in India: Realme 9i को स्मार्टफोन को पिछले दिनों ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था. (Realme 9i Price in India) यह कंपनी का बजट रेंज स्मार्टफोन है और Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ पावरफुल बैटरी क्षमता दी गई है. इसके अलावा ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स और 90Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले भी मौजूद है. अगर आप (Realme 9i Discount and Offers) भी इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं (Flipkart Sale) तो बता दें कि यह कल यानि 22 जनवरी को सेल के लिए उपलब्ध हो गया है. वैसे स्मार्टफोन की पहली सेल 25 जनवरी को शुरू होगी. लेकिन कंपनी Flipkart पर चल रही सेल के तहत इसे अर्ली सेल में उपलब्ध करा रही है.Also Read - ये है 10,000 रुपये से कम कीमत में 6GB RAM वाला इकलौता स्मार्टफोन, कई खास फीचर्स से है लैस

Realme 9i: कीमत और ऑफर्स

Realme 9i के 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है और इसकी कीमत 13,999 रुपये है. जबकि 6GB + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये है. यह स्मार्टफोन Prism Black और Prism Blue कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा. इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Flipkart से भी खरीदा जा सकता है. इसके साथ ICICI कार्डधारकों को 10 प्रतिशत का इंस्टैंट डिस्काउंट भी दिया दिया जा रहा है. Also Read - Aadhaar Card Mobile Number Update: आधार कार्ड में नया मोबाइल नंबर करना है बहुत आसान, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

Realme 9i: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Realme 9i में ड्यूल सिम सपोर्ट दिया गया है और यह एंड्राइड 11 ओएस पर आधारित है. इसमें 6.6 इंच की फुल एचडी+ डिस्प्ले दी गई है जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1,080 x 2,412 पिक्सल है. यह स्मार्टफोन octa-core Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें शानदार ग्राफिक्स क्वालिटी के लिए Adreno 610 GPU दिया गया है. स्मार्टफोन में दो रैम मॉडल दिए गए हैं और इसके साथ ही Dynamic RAM Expansion सपोर्ट मौजूद है. Also Read - Reliance Jio कर रहा है 6G की तैयारी, 5G की तुलना में 100 गुना अधिक होगी स्पीड, जानिए डिटेल

फोटोग्राफी के लिए Realme 9i स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है और इसका प्राइमरी सेंसर 50MP का है, जबकि इसमें 2MP का पोट्रेट शूटर और 2MP का मैक्रो शूटर दिए गए हैं. वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इस स्मार्टफोन में यूजर्स को 16MP का फ्रंट कैमरा ​मौजूद है. पावर बैकअप के लिए इसमें 33W Dart Charge सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है. स्मार्टफोन में माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट दिया गया है जिसकी मदद से यूजर्स को 1TB तक का डाटा एक्सपेंड किया जा सकता है.