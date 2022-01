Realme 9i Launch in India: Realme 9i का इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए खुशखबरी है कि कंपनी आज यानि 18 जनवरी को भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. (Realme 9i Price in India) बता दें कि भारत से पहले यह वियतनाम में दस्तक दे चुका है और इसमें कई शानदार फीचर्स की सुविधा दी गई है. Realme 9i कंपनी का बजट रेंज स्मार्टफोन होगा और इसमें यूजर्स को 5000mAh की पावरफुल बैटरी मिलेगी. (Budget Smartphone in India) इसके अलावा स्मार्टफोन में (Flipkart Sale) फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा और octa-core Snapdragon 680 प्रोसेसर देखने को मिलेगा.Also Read - धरती के करीब आ रहा है Asteroid, वैज्ञानिकों को दे सकता है चकमा, नासा ने दी चेतावनी

Realme 9i: ऐसे देख सकते हैं लाइव स्ट्रीम

Realme 9i की बात करें तो यह स्मार्टफोन एक्सक्लूसिवली ई-कॉमर्स साइट Flipkart ​पर लिस्ट कर दिया गया है. (Flipkart Big Saving Days Sale) यह स्मार्टफोन आज यानि 18 जनवरी को दोपहर 12.30 बजे भारत में लॉन्च किया जाएगा. आप चाहें तो इसका लॉन्च इवेंट लाइव देख सकते हैं. (How To Watch Live Stream) लाइव स्ट्रीम देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें.

Realme 9i: संभावित कीमत

Realme 9i को पिछले दिनों वियतनाम में लॉन्च किया गया था, जहां इसकी कीमत VND 6,290,000 यानि करीब 20,500 रुपये है. वहीं अब तक सामने आई लीक्स के अनुसार भारत में यह स्मार्टफोन 13,999 रुपये से 14,999 रुपये की कीमत में लॉन्च हो सकता है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है.

Realme 9i: संभावित स्पेसिफिकेशन्स

Realme 9i स्मार्टफोन को भारत से पहले वियतनाम में लॉन्च किया जा चुका है. उम्मीद है कि भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. इसमें 6.6 इंच की फुल एचडी+ डिस्प्ले दी जा सकती है और यह स्मार्टफोन octa-core Snapdragon 680 प्रोसेसर पर पेश होगा. इसमें 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. जबकि फोन का फ्रंट कैमरा 16MP का होगा. पावर बैकअप के लिए इसमें 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है.