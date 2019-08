Realme 20 अगस्त को अपने दो लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme 5 और Realme 5 Pro लॉन्च करने वाला है। कंपनी इस लॉन्च इवेंट में इन दो स्मार्टफोन के साथ एक अन्य प्रॉडक्ट भी लॉन्च करने वाली है। BGR India को कंपनी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, Realme 5 और Realme 5 Pro के साथ भारत में Realme Buds 2.0 भी लॉन्च होंगे। कंपनी ने अपने सबसे पहले ईयरफोन Realme Buds को भारत में 499 रुपये कीमत में लॉन्च किया था। यह ईयरफोन 11mm ऑडियो ड्राइवर के साथ आते हैं। अब कंपनी इसका अलगा वर्जन Realme Buds 2.0 लॉन्च करने वाली है और ऐसा हो सकता है कि कंपनी इसमें पहले के मुकाबले बेहतर अपग्रेड दे।

Realme Buds 2.0 की इस खबर को एक ट्विटर यूजर Ishan Agarwal ने भी ट्वीट किया है, जिसने कथित तौर पर Realme Buds 2.0 की तस्वीर भी पोस्ट की है। फिलहाल इस ईयरफोन की कीमत और स्पेसिफिकेशंस की जानकारी नहीं दी गई है। कंपनी ने फिलहाल इस ईयरफोन को ऑफिशियली टीज भी नहीं किया है। हालांकि कंपनी अपने दोनो अपकमिंग स्मार्टफोन को लगातार टीज कर रही है।

Realme is launching #Realme5Series on 20th August. Both the devices will have quad camera set up & will be powered by Snapdragon processors. Along with that, they will also launch an upgraded version of realme Buds and those will be called Buds 2.0. Here is an exclusive look! pic.twitter.com/J6ca1SapoL

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 15, 2019