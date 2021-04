Realme C20 की भारत में आज पहली सेल लगने वाली है. इस फोन को ग्राहक Flipkart और Mi.com के अधिकारिक वेबसाइट और स्टोर से खरीद सकते हैं. 5000mAh की बैटरी वैली एस फोन में कई ऑफर्स मिल रहे हैं. इस फोन को आप 6,799 में अपना बना सकते हैं. बता दें कि इस फोन में कई अन्य खूबिया हैं जो बेहद कम दाम में आपके स्मार्टफोन के अनुभव को और भी शानदार बनाएंगे. Also Read - LG Wing Price in India on Flipkart: फ्लिपकार्ट पर 29,999 रुपये में मिल रहा है 70 हजार वाला LG का ड्यूअल-डिस्प्ले स्मार्टफोन

Realme C20 Specification

अगर इस फोन के खासियतों की बात करें तो यह फोन 2 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज के साथ उपलब्ध है. इस फोन पहली सेल में आप इसे 1200 रुपये की छूट पर खरीद सकते हैं. फोन में 6.5 इंट का HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है. साथ ही 5000mAh की बैटरी दी गई है. फोन में MediaTek Helio G35 प्रोसेसर दी गई है जो स्मार्टफोन के अनुभव को शानदार बनाता है. बता दें कि इस फोन में 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और फ्लैश दिया गया है. साथ ही सेल्फी के लिए फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

Realme C20 Price

Realme C20 फोन की कीमत वैसे तो 7,999 रुपये है लेकिन पहली सेल में इस फोन को आप छूट पर 6,799 रुपये में खरीद सकते हैं. साथ ही फ्लिपकार्ट पर क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर आपको कुछ प्रतिशत का इंस्टैंट डिस्टकाउंट भी दिया जाएगा. साथ ही प्रमोशनल ऑफर के तहत 399 रुपये में आपके Disney और Hotstar VIP का सब्सक्रिप्शन और कम्पलीट मोबाइल प्रोटेक्शन भी कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है.