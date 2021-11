Realme C21 कंपनी का लोक​प्रिय और बेहद ही सस्ता स्मार्टफोन है, लेकिन इसे और भी कम कीमत में खरीदने का मौका मिल रहा है. (Realme C21 Price in India) यदि आप Realme C21 स्मार्टफोन को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं (Best Deal on Flipkart) तो ई-कॉमर्स साइट Flipkart के माध्यम से खरीद सकते हैं. क्योंकि Flipkart पर इस स्मार्टफोन के साथ कई आकर्षक ऑफर्स की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है. जिसके बाद (Low Budget Smartphone) यूजर्स इस स्मार्टफोन को मात्र 49 रुपये में खरीद सकेंगे. अगर आप भी इसे इतनी कम कीमत में खरीदना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कैसे उठा सकते हैं इस ऑफर का लाभ?Also Read - Airtel और Vodafone Idea के प्रीपेड प्लान्स की नई कीमतें आज से हुई लागू, यहां देखें पूरी लिस्ट

49 रुपये में खरीदें Realme C21 स्मार्टफोन

Realme C21 स्मार्टफोन भारतीय बाजार में 4GB + 64GB स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है और इसकी कीमत 10,999 रुपये हे. लेकिन Flipkart पर यह स्मार्टफोन 9,999 रुपये में उपलब्ध हो रहा है. इसके अलावा यदि आप इसे खरीदने के लिए HDFC Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 10 प्रतिशत का ऑफ मिलेगा. वहीं Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड पर 5 प्र​तिशत यानि 500 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है. इसके अलावा यह स्मार्टफोन एक्सचेंज ऑफर में भी उपलब्ध है. यूजर्स इस पर 9,450 रुपये तक के एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठा सकते हैं. जिसके बाद स्मार्टफोन की कीमत घटकर मात्र 49 रुपये रह जाती है. लेकिन स्पष्ट कर दें कि एक्सचेंज ऑफर का लाभ पाने के लिए आपका पुराना स्मार्टफोन अच्छी कंडीशन में होना चाहिए.