Realme अपनी अफोर्डेबल C सीरीज के तहत एक नया स्मार्टफोन Realme C31 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने घोषणा कर दी है कि भारतीय बाजार में यह स्मार्टफोन 31 मार्च को आधिकारिक तौर पर दस्तक देगा. इस स्मार्टफोन में आकर्षक डिजाइन के साथ ही शानदार फीचर्स भी देखने को मिलेंगे. (Realme C31 Launch in India) बता दें कि भारत से पहले ही कंपनी ने Realme C31 को इंडोनेशिया में लॉन्च कर दिया है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा.Also Read - Truecaller लेकर आया कई नए मैसेजिंग फीचर, जो चैटिंग एक्सपीरियंस को बनाएंगे खास

Realme C31: लॉन्चिंग डिटेल

Realme C31 की लॉन्चिंग को लेकर कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर माइक्रो साइट जारी की है. जहां दी गई जानकारी के अनुसार यह स्मार्टफोन 31 मार्च को दोपहर 12.30 बजे लॉन्च किया जाएगा. Also Read - Flipkart Month End Mobile Fest: Redmi से लेकर Samsung तक कई स्मार्टफोन पर मिल रही है जबरदस्त छूट

Realme C31: क्या होगी कीमत

Realme C31 को इंडोनेशिया में लॉन्च किया जा चुका है जहां इसके 3GB + 32GB मॉडल की कीमत IDR 1,599,000 यानि करीब 8,500 रुपये है. जबकि 4GB + 64GB मॉडल को IDR 1,799,000 यानि लगभग 9,600 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है. ऐसे में उम्मीद है कि भारत में भी यह स्मार्टफोन लगभग इसी कीमत में दस्तक देगा. कंपनी की भारतीय वेबसाइट पर यह स्मार्टफोन Dark Green और Light Silver कलर वेरिएंट में लिस्ट हो गया है. Also Read - How To Clean Smartphone Screen: स्मार्टफोन की स्क्रीन हो गई है गंदी, तो इन टिप्स की मदद से चुटकियों में करें साफ

Realme C31: संभावित स्पेसिफिकेशन्स

Realme C31 स्मार्टफोन को इंडोनेशिया में लॉन्च किया जा चुका है और भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में भी एक समान फीचर्स दिए जा सकते हैं. यह स्मार्टफोन एंड्राइड 11 ओएस पर आधारित है और इसमें 6.5 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है. इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 900×1,600 पिक्सल है और यह 12nm Unisoc T612 प्रोसेसर से लैस है.

स्मार्टफोन में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका प्राइमरी सेंसर 13MP का है, जबकि एक मैक्रो सेंसर और एक मोनोक्रोम सेंसर मौजूद है. इसमें सेल्फी के लिए यूजर्स को 5MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा. पावर बैकअप के लिए इसमें 5,000mAh की बैटरी दी गई है और फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है.