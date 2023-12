चुपके से भारत में लॉन्च हुआ Realme C67 5G, इस 50MP कैमरा फोन की कीमत है 15000 से कम

Realme C67 5G को भारत में 13,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. बजट स्मार्टफोन के मुख्य आकर्षण में मीडियाटेक डाइमेंशन चिपसेट, 50MP डुअल रियर कैमरा सेटअप, 33W फास्ट चार्जिंग और 120Hz डिस्प्ले शामिल हैं. इसका मुकाबला Redmi 12 5G, Poco M6 Pro, Infinix Note 30 5G और अन्य से होगा.

Realme C67 को भारत में दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. 4GB रैम + 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट के बेस वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये है जबकि 6GB रैम + 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की कीमत आपको 14,999 रुपये होगी. रंगों की बात करें तो यह सनी ओएसिस और डार्क पर्पल कलर वेरिएंट में आता है.

यह स्मार्टफोन भारत में 16 दिसंबर को दोपहर 12 बजे Realme.com और Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. डिवाइस की खरीद पर खरीदारों को 2,000 रुपये तक का ऑफर मिलेगा. 20 दिसंबर के बाद यह घटकर 1500 रुपये हो जाएगा.

For every dynamic user, the #realmeC67 5G is the ultimate champion!🤩#5GChargingChampion is finally here to be yours, starting at ₹13,999/-

