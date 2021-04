Realme ने भारत में अपने तीन साल पूरे करने वाली है और इस मौके पर कंपनी ने एक इवेंट आयोजित करने की घोषणा की थी. ये इवेंट आगामी 4 मई को आयोजित किया जाना था. लेकिन अब कंपनी ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि फिलहाल इस इवेंट को रद्द कर दिया गया है. बता दें कि इस इवेंट में कंपनी अपकमिंग स्मार्टफोन के साथ ही AIoT प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने वाली थी. जिसके लिए अब यूजर्स को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. Also Read - कोरोना की दूसरी लहर में इस तरह अपना ख्याल रखें गर्भवती महिलाएं, यहां जानें संक्रमित होने पर क्या करें

Realme ने बताई इवेंट रद्द होने की वजह

Realme के सीईओ माधव सेठ ने एक ट्वीट के माध्यम से 4 मई को आयोजित होने वाले इवेंट के रद्द होने की जानकारी शेयर की है. इसके साथ ही यह भी बताया है कि इस इवेंट को रद्द करने की मुख्य वजह देश में बढ़ते कोरोना केस हैं. माधव सेठ ने कहा कि देश अभी काफी बुरे दौर से गुजर रहा है और ऐसे में 4 मई को होने वाले लॉन्चिंग इवेंट के साथ ही एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को रद्द किया जा रहा है. यह एक मुश्किल वक्त है और ऐसे में सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित रहें। हम जल्द ही दोबारा वापस आएंगे. Also Read - Uttarakhand: COVID-19 के मद्देनजर उत्‍तराखंड में चारधाम यात्रा स्‍थगित

After careful consideration, #realme has decided to postpone the upcoming smartphone and AIoT products’ launch along with anniversary celebrations. Also Read - Covid-19: भारत से आने वाले यात्रियों को 10 दिन क्‍वारंटीन रखेगा इटली, नया अध्‍यादेश लागू

In these difficult times, let’s focus on contributing as much as possible.

Stay home, Stay strong! We will be back soon. pic.twitter.com/uHWXt503gi

— Madhav108MP (@MadhavSheth1) April 28, 2021