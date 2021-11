Realme Festive Days: फेस्टिव सीजन में कई कंपनियां यूजर्स के लिए बेस्ट डील और ऑफर्स लेकर आई हैं. दिवाली के बाद अब गोवर्धन और भाई दूज जैसे त्योहार पर भी आपको कई (Discount on Smartphone) स्मार्टफोन बेस्ट डील (Festive Sale) के तहत मिल जाएंगे. Realme ने भी अपनी ‘Realme Festive Days’ सेल की घोषणा की है जो कि 4 नवंबर को शुरू हो गई है और 8 नवंबर तक जारी रहेगी. इस सेल के तहत आपको कंपनी के कई स्मार्टफोन और डिवाइसेज (Best Deal on Smartphone) पर शानदार ऑफर्स मिलेंगे. यदि आप 5G स्मार्टफोन खरीदने (5G Smartphone in India) की प्लानिंग कर रहे हैं तो बता दें कि इस सेल में Realme 8 5G बेहद ही सस्ता मिल रहा है. आइए जानते हैं इस पर मिलने वाले डिस्काउंट और ऑफर्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Bhai Dooj 2021: भाई दूज पर अपनी बहन को गिफ्ट करें 10 हजार रुपये से कम कीमत वाले ये शानदार स्मार्टफोन

Realme 8 5G पर उठाएं इन ऑफर्स का लाभ

Realme Festive Days सेल के तहत आप Realme 8 5G स्मार्टफोन को कम कीमत में घर ले जा सकते हैं. इस स्मार्टफोन के 4GB + 64GB स्टोरेज मॉडल मॉडल की कीमत 15,499 रुपये में खरीदा जा सकता है. जबकि 4GB + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 16,499 रुपये है. इसके हाई एंड मॉडल को 17,499 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसमें 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज दी गई है. इसके अलावा स्मार्टफोन पर MobiKwik के तहत आपको 350 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. वहीं फ्रीरिचार्ज आपको 75 रुपये का कैशबैक दे रहा है.

Realme 8 5G: फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Realme 8 5G स्मार्टफोन में यूजर्स को कई शानदार फीचर्स की सुविधा मिलेगी. इसमें 6.5 इंच की फुल एचडी+ डिस्प्ले दी गई है जो कि 1080 × 2400 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ आती है. यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर पर काम करता है और इसे तीन स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसके अलावा माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी मौजूद है, जिसकी मदद से यूजर्स 1TB तक का एक्सपेंडेबल डाटा स्टोर कर सकते हैं. फोन में 48MP का ट्रिपल रियर सेंसर दिया गया है, जबकि फ्रंट कैमरा 16MP का है. पावर बैकअप के लिए फोन में 5000mAh की बैटरी मिलेगी.