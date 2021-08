Realme GT 5G को पिछले दिनों ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था और यूजर्स बेसब्री से इस स्मार्टफोन को खरीदना का इंतजार कर रहे थे. अब यह इंतजार आज खत्म हो जाएगा क्योंकि आज यानि 25 अगस्त को Realme GT 5G पहली बार सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. इस स्मार्टफोन की खासियत में उपयोग किया गया पावरफुल Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर है. जो कि शानदार परफॉर्मेंस के साथ ही बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस भी प्रदान करेगा. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा और दमदार बैटरी क्षमता दी गई है.Also Read - Free Fire Redeem codes 25 August: ये कोड्स दिलाएंगे कई फ्री रिवॉर्ड्स, जानें इन्हें पाने का तरीका

Realme GT 5G: कीमत और ऑफर्स

Realme GT 5G को भारतीय बाजार में 37,999 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च किया गया है. इसमें 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. जबकि 12GB + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 41,999 रुपये है. यह स्मार्टफोन Dashing Blue और Dashing Silver कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा. इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा ई-कॉमर्स साइट Flipkart से भी खरीदा जा सकता है.

इस स्मार्टफोन के साथ मिलने वाले ऑफर्स की बात करें तो ICICI Bank क्रेडिट कार्ड पर 3,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके अलावा Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड पर 5 प्रतिशत का अनलिमिटेड कैशबैक और Bank of Baroda Mastercard से पहली बार ट्रांजेक्शन पर 10 प्रतिशत का ऑफ मिलेगा. इसके अलावा स्मार्टफोन को नो कोस्ट ईएमआई विकल्प के साथ भी खरीदने का मौका मिल रहा है.