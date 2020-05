Realme Launch TV/Smart watch/Airpod: मशहूर फोन निर्माता कंपनी Realme ने अपना टीवी, स्मार्ट वॉच और इयर बड्स को लॉन्च कर दिया है. तीनों को एक ही दिन कंपनी ने लॉन्च किया. बता दें यह पहली बार है जब कंपनी की तरफ से एक साथ 3 बेहतरीन प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया है. इस टीवी, स्मार्ट वॉच और एयरपॉड को भरपूर तकनीकी से लैस किया गया है. कंपनी ने आज यूट्यूब व सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की पुष्टि की. Also Read - KTM Duke से कम नहीं है नई बाइक Husqvarna, दो मॉडलों में लॉन्च, जानें दाम और फीचर

Realme टीवी (Realme TV) Also Read - इस साल के अंत तक लॉन्च होगा Realme TV

रीयल मी की अगर टीवी की बात करें तो इसका शुरुआती दाम 12,999 रुपये भारतीय बाजार में रखा गया है. इस टीवी में अल्ट्रा ब्राइट लेड डिस्पले, बेजल लेस डिजानई होगा. साथ ही अच्छी साउंट क्वावालिटी का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है. इसके लिए टीवी में डॉल्बी क्वाड स्टीरियो स्पीकर्स लगाए गए हैं. बता दें कि यह टीवी 32 और 43 इंच के मॉडल में उपलब्ध इसे आज दोपहर के बाद से ही फ्लिपकार्ट व अन्य कई जगहों पर बुकिंग के लिए पेश किया जा चुका है. कंपनी का इस टीवी को लेकर कहना है कि यह टीवी आपके टीवी देखने के अनुभव को और भी बेहतरीन बना देगी.

