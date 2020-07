Realme C11 and power bank price in India: रियलमी (Realme) ने आज देश में एक नया एंट्री-लेवल स्मार्टफोन – Realme C11 लॉन्च किया है. स्मार्टफोन भारत में 22 जुलाई से दोपहर 12 बजे से चुनिंदा पार्टनर स्टोर, realme.com, और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगा. इसके साथ ही कंपनी ने एक नया Realme 30W डार्ट चार्ज 10000mAh पावर बैंक भी लॉन्च किया. यह पावर बैंक सभी फास्ट चार्जिंग फोन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. Also Read - लॉकडाउन में स्मार्टफोन खरीदने को व्याकुल हैं लोग, मात्र 3 मिनट में बिका Realme का ये हैंडसेट

कंपनी के इंडिया सीईओ माधव शेठ ने पिछले दिनों एक ट्वीट के माध्यम से कहा था कि C11 पिछले साल के Realme C3 का सक्सेसर है. यानी कि ये फोन Realme C3 का अपडेटेड वर्जन है. कोरोना महामारी के कारण एक ऑनलाइन-ओनली लॉन्च इवेंट के माध्यम से फोन को लॉन्च किया गया. Also Read - चीन की इस स्मार्टफोन कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान

भारत में कितने का मिलेगा Realme C11 (Realme C11 price in India)

चीनी स्मार्टफोन निर्माण कंपनी रियलमी ने मंगलवार को 5000 एमएएच बैटरी और मीडियाटेक हेलियो जी35 प्रोसेसर के साथ अपने बजट फोन रियलमी सी11 को 7,499 रुपये में भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये कंपनी का एक एंट्री लेवल फोन है. लेकिन इसके बावजूद इसकी फीचर्स काफी सही है. यह स्मार्टफोन 6.5-इंच एचडी प्लस मिनी-ड्रॉप फुलस्क्रीन डिस्प्ले से लैस है, जिसके साथ यह 20:9 स्क्रीन आस्पेक्ट रेशियो प्रदान करता है. Also Read - भारत में पहले 5G हैंडसेट की इतने रुपये हो सकती है कीमत, जानें हर डिटेल

फोन लॉन्च के दौरान रियलमी इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उपाध्यक्ष माधव सेठ ने अपने एक बयान में कहा, “हमारे पास वर्तमान में दुनिया भर में रियलमी सी सीरीज के 130 लाख यूजर्स हैं और हमें यकीन है कि रियलमी सी 11 नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में हमारी मदद करेगा.”

Realme power bank price in India

Realme C 11 दो कलर वैरिएंट में लॉन्च किया गया है- रिच ग्रीन और रिच ग्रे. इसके अलावा ये केवल 2GB रैम और 32GB ROM के साथ सिंगल वेरिएंट में ही लॉन्च किया गया है. भारत में इसकी कीमत 7,499 रुपये है. देश में फोन का मुकाबला Redmi 8 से होगा.

वहीं फोन के अलावा Realme 30W डार्ट चार्ज 10000mAh पावर बैंक दो कलर – ब्लैक और यलो में लॉन्च की गई है. यह Realme.com और फ्लिपकार्ट पर 21 जुलाई से उपलब्ध होगी. पावर बैंक की कीमत 1,999 रुपये है.