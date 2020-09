Realme Narzo 20 series: Realme Narzo 20, Narzo 20A और Narzo 20 Pro के डीटेल लॉन्‍च से पहले ऑनलाइन लीक हो गए हैं. Realme ने पिछले हफ्ते अपनी IFA 2020 ब्रीफिंग में Narzo 20 Series लाने की घोषणा की थी. लीक रिपोर्ट में कहा गया है कि Realme Narzo 20 Series के स्‍मार्टफोन 8 जीबी तक रैम और कुल चार कलर ऑप्‍शन में आएंगे.

टिप्‍सटर हिमांशु ने ट्विटर पर Narzo 20A, Narzo 20 और Narzo 20 Pro के डीटेल लीक किए हैं. लीक में दावा किया गया है कि नार्जो 20 स्‍मार्टफोन 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्‍टोरेज और 4 जीबी रैम व 128 जीबी स्‍टोरेज वेरियंट में आएगा. यह फोन ग्‍लोरी सिल्‍वर और विक्‍ट्री ब्‍लू कलर ऑप्‍शन में पेश किया जाएगा.

Realme Narzo 20A इस सीरीज का सबसे सस्‍ता फोन हो सकता है. इसे 3 जीबी रैम व 32 जीबी स्‍टोरेज और 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्‍टोरेज वेरियंट में बाजार में उतारे जाने की उम्‍मीद है. यह मॉडल भी ग्‍लोरी सिल्‍वर और विक्‍ट्री ब्‍लू कलर ऑप्‍शन में आएगा.

Exclusive:

So Indeed Narzo 20 series is coming soon, expect it to be late sep / early oct. #narzo20a

– Victory Blue & Glory Sliver

– 3+32GB & 4+64GB#narzo20

– Victory Blue & Glory Sliver

– 4+64GB & 4+128GB#narzo20pro

– Black Ninja & White Knight

– 6+64GB & 8+128GB pic.twitter.com/uTfQbxsbsS

— Himanshu (@byhimanshu) September 8, 2020