Realme Narzo N55 Launch: इस फोन में है iPhone जैसी खूबी, 12 अप्रैल को होगा लॉन्च

Realme Narzo N55, 12 अप्रैल को भारत आ रहा है. लॉन्च से पहले रियलमी अपने सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो के जरिये स्मार्टफोन को टीज कर रहा है. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिससे आने वाले स्मार्टफोन के प्रमुख डिस्प्ले डिटेल का पता चलता है. पंच-होल कैमरा कटआउट और अतिरिक्त कार्यक्षमता के लिए एक मिनी कैप्सूल जैसी इन विशेषताओं की उपस्थिति निश्चित रूप से इसे एक रोमांचक पैकेज बनाती है.

Charging up in a flash and keeping the fun going! The #realmenarzoN55 has your back with Next-Gen power⚡ Know more: https://t.co/vn5iCb1zr8 pic.twitter.com/K86sUTq2sx — realme narzo India (@realmenarzoIN) April 7, 2023