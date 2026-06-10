दमदार बैटरी बैकअप के साथ लॉन्च हुआ Realme का बजट फोन, 50MP कैमरे के साथ मिल रहे हैं ये फीचर्स

Realme P4R 5G भारत में लॉन्च हो गया है. जानिए इसकी कीमत, 8000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, 144Hz डिस्प्ले, गेमिंग फीचर्स और सेल डेट की पूरी जानकारी.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/technology/realme-p4r-5g-launch-price-battery-camera-features-specifications-india-sale-details-8442511/ Copy

realme p4r 5g

Realme ने भारतीय बाजार में अपना नया 5G स्मार्टफोन Realme P4R 5G लॉन्च कर दिया है. यह फोन खास तौर पर उन यूजर्स के लिए लाया गया है जो कम बजट में बड़ी बैटरी, शानदार डिस्प्ले और अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं. कंपनी ने इस फोन में 8000mAh की बड़ी Titan Battery दी है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है. रियलमी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद यह फोन करीब 3 दिन तक चल सकता है. इसके अलावा फोन में कई AI फीचर्स और मजबूत डिजाइन भी दिया गया है.

Realme P4R 5G की कीमत, कलर और सेल डेट

Realme P4R 5G को कंपनी ने तीन आकर्षक कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है. इसमें Titanium Glare, Silver Glare और Lavender Glare शामिल हैं.

कीमत और उपलब्धता

6GB + 128GB वेरिएंट: ₹16,999

8GB + 128GB वेरिएंट: ₹20,999

8GB + 256GB वेरिएंट: ₹22,999

कहां शुरू होगी पहले बिक्री: 17 जून 2026 से इस फोन की बिक्री शुरू होगी और इसे Flipkart और Realme की आधिकारिक वेबसाइट से खरीदा जा सकेगा.

8000mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग

Realme P4R 5G की सबसे बड़ी ताकत इसकी 8000mAh Titan Battery है. कंपनी का कहना है कि यह बैटरी लंबा बैकअप देने में सक्षम है. फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है. बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए AI Long-Life Algorithm, AI Night Charging Mode और AI Cold Charging Mode जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए यह फीचर काफी उपयोगी साबित हो सकता है.

गेमिंग और कैमरा के लिए शानदार फीचर्स

गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स के लिए Realme P4R 5G में 5300mm² AirFlow Vapour Chamber Cooling System दिया गया है. यह लंबे समय तक गेम खेलने के दौरान फोन को गर्म होने से बचाता है. फोन में Bypass Charging और One Tap Cooling जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं. कंपनी के अनुसार BGMI और Free Fire जैसे गेम्स को 60fps पर स्मूथ तरीके से खेला जा सकता है.

फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP AI कैमरा दिया गया है. कैमरा F1.8 अपर्चर के साथ आता है, जिससे कम रोशनी में भी अच्छी तस्वीरें ली जा सकती हैं. इसके साथ AI Eraser 2.0, AI Ultra Clarity, AI Portrait Glow और AI Unblur जैसे फीचर्स भी मिलते हैं जो फोटो को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.

बड़ा डिस्प्ले, AI फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस

फोन में 6.8 इंच का बड़ा 144Hz डिस्प्ले दिया गया है, जो स्मूथ स्क्रॉलिंग और बेहतर वीडियो अनुभव देता है. इसमें Text Scanner, AI Anti-Theft और Google Remotely Lock जैसे स्मार्ट फीचर्स भी मौजूद हैं. मजबूती के लिए फोन ArmorShell Tough Build के साथ आता है और MIL-STD-810H मिलिट्री टेस्ट पास कर चुका है. साथ ही IP65 रेटिंग भी मिलती है, जो धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा देती है.

परफॉर्मेंस के लिए फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है. यह स्मार्टफोन Realme UI 7.0 पर चलता है. कंपनी ने 48 महीने तक स्मूथ परफॉर्मेंस, 2+3 सिस्टम अपडेट और 4 साल तक फ्लुएंसी सपोर्ट देने का दावा किया है. ऐसे में यह फोन बजट 5G स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है.