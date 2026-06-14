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50MP के दमदार कैमरा सेटअप के साथ आया Realme P4R, कीमत 20 हजार से भी कम; जानिए किन के लिए है बेस्ट

Realme P4R में 8000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और Android 16 मिलता है. आइए जानते हैं इस फोन के बारे में विस्तार से....

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 14, 2026, 9:50 PM IST
50MP के दमदार कैमरा सेटअप के साथ आया Realme P4R, कीमत 20 हजार से भी कम; जानिए किन के लिए है बेस्ट
Realme P4R Review

Realme P4R Review: स्मार्टफोन खरीदते समय ज्यादातर लोग अच्छी बैटरी, स्मूद परफॉर्मेंस और मजबूत डिजाइन चाहते हैं. Realme P4R इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया है. 18,999 रुपये की शुरुआती कीमत वाले इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8000mAh बैटरी है, जो इस सेगमेंट में काफी बड़ी मानी जाती है. इसके साथ 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, Android 16 और मजबूत बिल्ड भी मिलता है. पहली नजर में यह फोन उन यूजर्स के लिए बनाया गया लगता है जो बार-बार चार्जिंग की परेशानी से बचना चाहते हैं. हालांकि किसी भी फोन का फैसला सिर्फ बैटरी देखकर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके बाकी फीचर्स पर भी नजर डालना जरूरी है.

डिजाइन और डिस्प्ले का अनुभव

Realme P4R का डिजाइन सिंपल लेकिन आकर्षक है. बड़ी बैटरी होने के बावजूद फोन ज्यादा मोटा महसूस नहीं होता और हाथ में पकड़ने पर संतुलित लगता है. मैट फिनिश बैक पैनल की वजह से उंगलियों के निशान भी कम दिखाई देते हैं. कंपनी ने इसमें Pulse Light फीचर दिया है, जो नोटिफिकेशन आने पर अलग-अलग रंगों में चमकता है. MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन फोन की मजबूती को और बेहतर बनाता है.

और पढ़ें: दमदार बैटरी बैकअप के साथ लॉन्च हुआ Realme का बजट फोन, 50MP कैमरे के साथ मिल रहे हैं ये फीचर्स

डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.8 इंच का HD+ LCD पैनल मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्क्रॉलिंग और ऐप्स के बीच स्विच करना काफी स्मूद लगता है. हालांकि इस कीमत पर Full HD+ डिस्प्ले की उम्मीद रखने वाले यूजर्स को थोड़ी निराशा हो सकती है. 1200 निट्स ब्राइटनेस की वजह से धूप में स्क्रीन देखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन Widevine L3 सपोर्ट होने के कारण OTT प्लेटफॉर्म पर Full HD स्ट्रीमिंग का फायदा नहीं मिलेगा.

रोजमर्रा की परफॉर्मेंस और कैमरा

फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जो सामान्य इस्तेमाल के लिए अचछा है. सोशल मीडिया, वीडियो देखना, वेब ब्राउजिंग और मल्टीटास्किंग जैसे काम आसानी से हो जाते हैं. BGMI और Call of Duty Mobile जैसे गेम भी ठीक-ठाक चलते हैं, लेकिन यह फोन हैवी गेमिंग पसंद करने वालों के लिए नहीं है.

कैमरा सेटअप में 50MP का प्राइमरी सेंसर और 2MP डेप्थ सेंसर मिलता है. दिन के समय कैमरा अच्छी तस्वीरें लेता है और रंग भी संतुलित नजर आते हैं. पोर्ट्रेट मोड सामान्य इस्तेमाल के लिए ठीक है. 8MP का फ्रंट कैमरा वीडियो कॉल और सोशल मीडिया सेल्फी के लिए पर्याप्त है. वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p तक सीमित है, इसलिए वीडियो क्रिएटर्स को इसमें कुछ सीमाएं महसूस हो सकती हैं.

Realme P4R की खूबियां

  • 8000mAh की बड़ी बैटरी, जो सामान्य इस्तेमाल में दो दिन तक चल सकती है.
  • 45W फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट.
  • 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद यूजर एक्सपीरियंस.
  • मजबूत बिल्ड क्वालिटी और MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन.
  • Android 16 आधारित Realme UI 7.0 और उपयोगी AI फीचर्स.

Realme P4R की कमियां

  • इस कीमत पर Full HD+ डिस्प्ले नहीं मिलता.
  • Widevine L3 होने से OTT पर Full HD स्ट्रीमिंग की कमी.
  • कैमरा सिस्टम सामान्य है, बहुत खास नहीं.
  • हैवी गेमिंग के लिए यह सबसे बेहतर विकल्प नहीं है.

Realme P4R खरीदना चाहिए?

कुल मिलाकर Realme P4R उन लोगों के लिए शानदार विकल्प है जिनकी पहली प्राथमिकता लंबी बैटरी लाइफ और भरोसेमंद रोजमर्रा की परफॉर्मेंस है. अगर आप ऐसा फोन चाहते हैं जो एक बार चार्ज करने पर लंबे समय तक साथ दे और सामान्य काम आसानी से संभाल ले, तो यह एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. वहीं बेहतर डिस्प्ले, कैमरा या गेमिंग अनुभव चाहने वाले यूजर्स बाजार में मौजूद दूसरे विकल्पों पर भी नजर डाल सकते हैं.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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