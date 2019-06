Realme भारतीय मार्केट में अगले महीने Realme X को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। Realme पहले ही इस स्मार्टफोन को चीन में लॉन्च कर चुकी है। हालांकि खबरें यह भी है कि कंपनी Realme X को Realme 4 Pro के रिब्रांडेड वर्जन के तौर पर पेश कर सकती है। Realme कंपनी Marvel की आने वाली फिल्म Spider-Man: Far from Home के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के तहत सभी Realme X डिवाइसों के साथ Spider-Man: Far From Home फोन केस दिए जाएंगे।

We have the youngest avenger on-board. Yes, excited to announce our association with #SpiderManFarFromHome. RT to spread the web. pic.twitter.com/Ie0xIcY1a0 — Madhav X (@MadhavSheth1) June 27, 2019

Realme इंडिया के सीईओ माधव सेठ ने इसके लेकर एक ट्विट भी किया है। आप इस ट्विट को ऊपर देख सकते हैं। माधव सेठ ने ट्विट करते हुए कहा है कि We have the youngest avenger on-board. Yes, excited to announce our association with #SpiderManFarFromHome.

Realme X India launch details and specifications

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनी फोन के साथ Spider-Man case को लॉन्च करेगी। ऐसा भी संभव है कि कंपनी केस को 4 जुलाई को लॉन्च करें, यह वहीं दिन है जब यह मूवी भारत में लॉन्च हो रही है। एक रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि Realme X को भारत में जुलाई के मध्य में लॉन्च किया जा सकता है। फोन के बैक में चार कैमरे दिए जा सकते हैं, जिसमें प्राइमरी कैमरा सेंसर 64मेगापिक्सल का हो सकता है।

Realme X फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

Realme X को चीन में तीन स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है। इसके 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत RMB 1,499 (लगभग 15,300 रुपये), 6GB RAM और 64GB स्टोरेज मॉडल की कीमत RMB 1,599 (लगभग 16,300 रुपये) और टॉप एंड मॉडल 8GB RAM/128GB storage की कीमत RMB 1,799 (लगभग 18,400 रुपये) है। Realme X में 6.53-inch Full HD+ edge-to-edge AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन का एस्पेक्ट रेश्यो 19.5:9 है। फोन की स्क्रीन Corning Gorilla Glass display के साथ आती है। इसमें नॉच नहीं दिया गया है।

फोन में पॉप अप सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरे का रिजॉल्यूशन 16मेगापिक्सल का है। Realme X इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। फोन के बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप है। इसमें एक सेंसर 48मेगापिक्सल का है। डेप्थ सेंसर के लिए 5मेगापिक्सल का कैमरा है। फोन में Qualcomm Snapdragon 710 SoC के साथ AI HyperBoost technology दी गई है। फोन में 3,765mAh की बैटरी VOOC Flash Charge 3.0 के साथ आती है। फोन कलरओएस पर ऑपरेट होता है जो एंड्रॉइड 9 पाई पर बेस्ड है।