इंडियन मार्केट में Realme Phone अब किसी पहचान की जरूरत नहीं है. काफी कम समय में इस ब्रांड ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. अफॉर्डेबल सेक्शन में इसके कई फोन बेहतरीन हैं. Oppo का यह सब ब्रांड यानी रियलमी इंडिया में एक अलग कंपनी के तौर पर काम कर रही है. इस साल में कंपनी ने कई बेहतरीन फोन लॉन्च किए हैं. इस ब्रांड की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी अफॉर्डेबलिटी है. आइए हम आपको बताते हैं 10 हजार रुपये से कम के पांच बेहतरीन फोन के बारे में…

रिलय मी 5 (Realme 5)

रिलय मी 5 (Realme 5) एक बेहतरीन फोन है. कंपनी ने इसे तीन रैम और स्टोरेज वैरिएंट में पेश किया है. पहला वैरिएंट 3GB RAM और 32GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी कीमत 9,999 रुपये (Realme 5 price in India) है. Realme 5 में 6.5-इंच की बड़ी लंबी HD+ डिस्प्ले दी है, जिसका रिजॉल्यूशन 720×1600 पिक्सल है. यह डिस्प्ले Corning Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन के साथ आती है. चिपसेट की बात करें तो कंपनी का ये स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 665 SoC के साथ आता है जो कि 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ पेयर्ड है. इंटरनल स्टोरेज बढ़ाने के लिए इसमें MicroSD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है.

रियल मी 3 (Realme 3)

रियल मी 3 (Realme 3) के बेस वेरिएंट को 8,999 रुपये जोकि 3जीबी रैम और 32जीबी स्टोरेज के साथ आता है. इसके साथ ही एक और वेरिएंट 3जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज के साथ आता है जिसकी कीमत 9,999 रुपये है. फोन को यूनिबॉडी डिजाइन और ग्रेडिएंट कलर स्कीम के साथ पेश किया गया है. बायर्स इस फोन को Dynamic Black, Radiant Blue और Black कलर में खरीद सकते हैं. Realme 3 में 6.3-inch HD+ (1520×720 pixels) डिस्प्ले दिया गया है.

रियल मी 2 (Realme 2)

Realme 2 को कंपनी ने पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया था. स्मार्टफोन में 6.2-इंच HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसका स्क्रीन रिजॉल्यूशन 720×1520 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 271ppi है. इसमें 14nm क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 450 SoC के साथ ऑक्टा-कोर सीपीयू है. इसके साथ ही डिवाइस में 3जीबी/4जीबी रैम और 32जीबी/64जीबी स्टोरेज ऑप्शन मौजूद है. इसके 3जीबी 32 जीबी स्मार्टफोन को 9,570 रुपये में खरीदा जा सकता है.

रियल मी यू1 (Realme U1)

Realme U1 स्मार्टफोन को कंपनी ने पिछले साल लॉन्च किया था. इस स्मार्टफोन का 3GB/32GB वेरिएंट 9,249 रुपये में खरीदा जा सकता है. फोन में 6.3-inch LCD display है जो Full HD+ resolution के साथ आता है. इसमें यू शेप्ड नॉच है. फोन में MediaTek Helio P70 SoC के साथ ड्यूल रियर कैमरा है. फोन में सेल्फी के लिए 25मेगापिक्सल का कैमरा है. स्मार्टफोन में 3,500mAh बैटरी है.

रिलयमी सी2 (Realme C2)

Realme का एंट्री लेवल स्मार्टफोन Realme C2 को 5,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसमें 2GB रैम के साथ 16GB स्टोरेज दी गई है. इसके 2GB RAM + 32GB स्टोरेज मॉडल को 6,999 रुपये और 3GB + 32GB स्टोरेज मॉडल को 7,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. Realme C2 में मीडिया टेक का Helio P22 चिपसेट है.