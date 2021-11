Realme ने आज बाजार में अपना एक नया स्मार्टफोन Realme Q3t लॉन्च किया है. इस स्मार्टफोन को फिलहाल चीन में पेश किया गया है और यह Snapdragon 778G प्रोसेसर पर काम करता है. (Realme Q3t Smartphone) इस स्मार्टफोन में खास फीचर के तौर पर 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दी गई है और यह 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट से लैस है. (Best Smartphone in India) स्मार्टफोन में यूजर्स को पावरफुल परफॉर्मेंस क्षमता और (Realme Q Series) शानदार कैमरा क्वालिटी भी मिलेगी. आइए जानते हैं (Realme Smartphone in India) इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल से.Also Read - PUBG New State: केवल इन स्मार्टफोन में ही खेल सकेंगे ये गेम, चेक करें आपका फोन इस लिस्ट में है या नहीं

Realme Q3t: कीमत और उपलब्धता

Realme Q3t को फिलहाल चीन में लॉन्च किया गया है, जहां ये सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध होगा. इसमें 8GB रैम के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. इसकी कीमत CNY 2,099 यानि करीब 24,300 रुपये है. यह स्मार्टफोन Nebula और Night Sky Blue कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा. इसे कंपनी की आधिकारिक चाइनीज वेबसाइट पर सेल के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. हालांकि, अभी भारत व अन्य देशों में इसके लॉन्च को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है.