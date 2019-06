Realme Real Leap Days Sale: Realme अपने प्लेटफॉर्म पर ‘Real Leap Days’ सेल की घोषणा की है। यह सेल कल यानी 27 जून से शुरू होगी। सेल चार दिनों तक चलकर 30 जून को खत्म होगी और इस सेल के दौरान ग्राहक 1,000 रुपये का डिस्काउंट, Realme 3 Pro जीतने का मौका, 15 प्रतिशत का Mobikwik supercash समेत कई अन्य रिवार्ड पा सकते हैं। इस मौके पर कंपनी ने अपने ब्रांड की टैगलाइन “Dare to Leap” भी रिलीज की है। इससे पहले कंपनी यंग जनरेशन पर फोकस करती थी, इसलिए कंपनी ने अपनी टैगलाइन ‘Proud to be young’ रखी थी।

फिलहाल Realme ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर केवल ‘Real Leap Days’ सेल का बैनर लगाया हुआ है। इसमें मिलने वाले स्मार्टफोन और एसेसरीज के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस बैनर में फिलहाल केवल तीन ऑफर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला ऑफर 15 प्रतिशत Mobikwik supercash, दूसरा ऑफर 1,000 रुपये का डिस्काउंट और तीसरा ऑफर सेल के दौरान Realme 3 Pro जीतने का मौका है।

इसके अलावा आपको बता दें कि Realme भारत में 64-मेगापिक्सल कैमरा सेंसर वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह जानकारी Realme India के CEO माधव सेठ ने हाल ही में एक ट्वीट के जरिए दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में स्मार्टफोन के नाम का जिक्र किए बगैर लिखा कि उनकी कंपनी भारत में 64MP कैमरा सेंसर वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। उन्होंने 64MP वाले इस स्मार्टफोन को New Premium Killer बताते हुए स्मार्टफोन से क्लिक की गई एक फोटो भी शेयर की थी।

इसके अलावा Realme Company ने पिछले हफ्ते एक बयान में कहा है कि उसका 2019 में 1.5 करोड़ स्मार्टफोन बेचने का लक्ष्य है। कंपनी साल के अंत तक भारतीय मार्केट में 12 से 15% मार्केट शेयर हासिल करना चाहती है। कंपनी ने जनवरी से मार्च 2019 के बीच 7.25% मार्केट शेयर हासिल किया था। कंपनी एसेसरीज मार्केट में भी उतरने की योजना बना रही है। Realme company India CEO Madhav Sheth ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य 2019 में 12 से 15% मार्केट शेयर हासिल करने का है। उन्होंने कहा कि Realme Company जल्द ही फुल रेंज मोबाइल एसेसरीज को पेश करेगी।