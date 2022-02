Realme ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह बाजार में दुनिया का सबसे तेज स्मार्टफोन चार्जिंग तकनीक को लॉन्च करने वाली है. इस तकनीक की मदद से पलक झपकते ही आपका (Realme Upcoming Smartphone) स्मार्टफोन चार्ज हो जाएगा. कंपनी ने नई तकनीक को MWC 2022 इवेंट में पेश करेगी और इस इवेंट में कंपनी ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Realme GT 2 Pro से भी पर्दा उठाने वाली है. हालांकि, कंपनी ने चार्जिंग W की क्षमता का खुलासा नहीं किया है. लेकिन रिपोर्ट के अनुसार Realme 200W फास्ट चार्जिंग तकनीक को पेश कर सकती है.Also Read - COVID Vaccine Certificate डाउनलोड करना है बेहद आसान, बस फॉलो करने होंगे ये सिंपल स्टेप्स

Realme ने अभी तक चार्जिंग स्पीड का खुलासा नहीं किया है लेकिन Gizmochina की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी बाजार में 200W fast charging adapter को पेश करने की तैयारी कर रही है. जिसकी मदद से स्मार्टफोन को चुटकियों में चार्ज किया जा सकेगा. रिपोर्ट में बताया गया है कि यह चार्जर व्हाइट कलर में आएगा और इसका मॉडल नंबर VCK8HACH होगा. इसमें 45W USB PD (Power Delivery) charging सपोर्ट मिल सकता है. Also Read - WhatsApp पर अगर भेजी हार्ट इमोजी तो हो सकती है जेल! जानें क्या है ये नया नियम?

How fast can we charge? We aim to achieve greater heights with realme UDCA! RT & Comment with your dream score below ___W, and we’ll see who got it right! #GreaterThanYouSee pic.twitter.com/BC0bBaSYoZ

— realme (@realmeglobal) February 21, 2022