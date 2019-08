Realme भारत में दीवाली से पहले Realme 5, Realme 5 pro समेत तीन नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी ने कन्फर्म किया कि इनमें से एक स्मार्टफोन 64 मेगापिक्सल प्राइमेरी कैमरा सेंसर वाला होगा। 8 अगस्त को दिल्ली में आयोजित कंपनी के इनोवेशन इवेंट में Realme के CEO Madhav Sheth ने इस साल के लिए कंपनी की योजनाएं रिवील की, जिसमें उन्होंने कन्फर्म किया कि Realme क्वार्ड कैमरा सेटअप में 64 मेगापिक्सल सेंसर वाला पहला स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। यह स्मार्टफोन दीवाली तक लॉन्च किया जाएगा।

Glad to announce that the next generation of realme series, Pro series & X series will feature quad camera set-ups and be launched before Diwali this year! #QuadSquad#LeapToQuadCamera #realme #CameraInnovationEvent pic.twitter.com/NkQ0L7bdj6

— Madhav ‘5’Quad (@MadhavSheth1) August 8, 2019