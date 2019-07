Xiaomi ने बुधवार को भारत में Redmi K20 और Redmi K20 Pro को लॉन्च किया था। Redmi K20 को 21,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है। Redmi K20 Pro को 27,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है। बता दें कि की कुछ दिन पहले Realme ने भी अपना प्रीमियम स्मार्टफोन Realme X भारत में लॉन्च किया है। दोनों कंपनियां अपने-अपने स्मार्टफोन को एक-दूसरे से बेहतर साबित करने में लगी हुई है। Redmi K20 के लॉन्च के तुरंत बाद Realme ने Redmi K20 सीरीज की कीमत को लेकर Xiaomi को एक बार फिर ट्रोल किया है।

Twitter पर ट्वीट करते हुए Realme ने Realme X की सस्ती कीमत को हाइलाइट करते हुए Xiaomi को ताना मारा है। Realme X की शुरुआती कीमत 16,999 रुपये है, जो इसे Redmi K20 से सस्ता बनाता है। इसके अलावा कंपनी ने Realme X में शामिल फुल-स्क्रीन डिस्प्ले को भी हाइलाइट किया है। यदि हम दोनों स्मार्टफोन की तुलना करें तो दोनों डिवाइस कुछ पार्ट में एक दूसरे से अलग है। Redmi K20 और Realme X पॉप-अप सेल्फी कैमरा के साथ आते हैं।

#WhyPayMore, when you can enjoy a crystal clear and colourful Real Full Screen display for a lesser price? Enjoy a 6.53” FHD+ Super AMOLED Full Screen Display on #realmeX starting at ₹16,999.

Kill the hype, let’s be real. #LeapToPremium

Buy it here: https://t.co/TJw2fTEzrW pic.twitter.com/u1CAATJkpx

— realme (@realmemobiles) July 17, 2019