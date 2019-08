Realme X online Sale Today: Realme X आज एक बार फिर सेल पर उपलब्ध होगा। Realme X (Realme X Price In india) की पिछले हफ्ते से ही ऑफलाइन बिक्री भी शुरू हुई है। हालांकि अगर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे ऑनलाइन (How to buy online Realme X ) खरीदना चाहते हैं तो आपके पास इसे खरीदने का आज मौका है। यह स्मार्टफोन (Realme X Specifications) दोपहर 12 बजे Flipkart और Realme.com के जरिए खरीदा जा सकता है। स्मार्टफोन को 16,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। आप इसे Polar White और Space Blue कलर में खरीद सकते हैं। फोन में Snapdragon 710 SoC, 8जीबी तक रैम ऑप्शन और 16मेगापिक्सल का पॉप अप सेल्फी कैमरा है। फोन के बैक में ड्यूल रियर कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 48मेगापिक्सल का है।

Realme X price in India, sale offers

स्मार्टफोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसके 4GB रैम और 128GB स्टोरेज की कीमत (Realme X Price in India) 16,999 रुपये और 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये है। Flipkart पर Flipkart Axis Bank Credit Card, HDFC Bank Debit Card और Axis Bank Buzz Credit Card के जरिए पेमेंट करने पर 5% कैशबैक मिल रहा है। Realme.com पर इस स्मार्टफोन की MobiKwik से पेमेंट करने पर ग्राहक को 10% सुपरकैश मिल रहा है। इसके अलावा Reliance Jio यूजर्स को 7,000 रुपये तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। Realme X को Realme.com से खरीदने वाले ग्राहकों को फ्री Paytm First सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है।

Features and Specifications

Realme X के स्पेसिफिकेशंस (Realme X Specifications) की बात करें तो इसमें एज टू एज AMOLED डिस्प्ले है। फोन में 6.53-inch FHD+ screen के साथ 19.5:9 एस्पेक्ट रेश्यो है। कंपनी ने इस फोन में full-screen डिजाइन के साथ पॉप अप सेल्फी कैमरा दिया है। फोन में 16-megapixel Sony IMX471 sensor है जो 0.74 सेकंड में पॉप अप हो जाता है। इसके अलावा इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ बायोमीट्रिक अथॉन्टिकेशन भी है।

फोन में Qualcomm Snapdragon 710 SoC के साथ 8जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज है। इसके अलावा यह AI HyperBoost technology के साथ आता है। फोन में 3,765mAh battery है जो VOOC Flash Charge 3.0 के साथ आता है। स्मार्टफोन Android 9 Pie के साथ ColorOS 6 skin के साथ आता है। फोन के बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप मिल रहा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 48मेगापिक्सल का है। दूसरा सेंसर 5मेगापिक्सल का है। फोन का कैमरा AI और Super Night Mode सपोर्ट के साथ आता है। फोन का कैमरा ultra slow-motion video recording के साथ आता है।