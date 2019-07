Realme ने इस बात की घोषणा कर दी है कि वह Realme X को भारत में 15 जुलाई को लॉन्च करेगी। कंपनी पहले ही इस स्मार्टफोन को चीन में लॉन्च कर चुकी है, और तभी इस स्मार्टफोन का भारत में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हालांकि कंपनी के ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही हम आपको Realme X के भारतीय वेरिएंट, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

Realme X price in India (expected)

Realme सीईओ Madhav Sheth पहले ही बता चुके हैं कि Realme X की भारत में कीमत 18,000 से 20,000 रुपये के आसपास रह सकती है। यह एक कॉम्पटेटिव सेगमेंट है जहां Realme X की सीधी टक्कर Xiaomi Poco F1 और Samsung Galaxy M40 से होगी। भारत में Realme X की कीमत चीन में लॉन्च हुए स्मार्टफोन के बराबर ही हो सकती है। चीन में इस स्मार्टफोन को तीन वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसका बेस मॉडल (64GB+4GB RAM) RMB 1,499 (लगभग 15,000 रुपये) में आता है। इसका मिड वेरिएंट (64GB+6GB RAM) RMB 1,599 (लगभग 16,000 रुपये) में आता है। इसका टॉप एंड वेरिएंट (128GB+8GB RAM) RMB 1,799 (लगभग 18,000 रुपये) में आता है। हालांकि यह देखना होगा कि भारत में इन डिवाइसों को लॉन्च किया जाता है या नहीं।

Realme X variants

Realme X तीन कलर ऑप्शन Punk Blue और Steam White में आता है। इसका एक स्पेशल Onion and White Garlic colors भी है जिसे भारत में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा रियलमी ने Marvel’s Spider-Man: Far From Home के साथ भी इस स्मार्टफोन के लिए पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के तहत स्पेशल Realme X Spider-Man: Far From Home स्पेशल गिफ्ट बॉक्स में आएगा।

Realme X features, specifications

Realme X में 6.53-inch FHD+ (2340×1080 pixels) AMOLED डिस्प्ले है। फोन में पॉप अप 16-megapixel Sony IMX471 सेल्फी कैमरा है। स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 710 chipset है। हालांकि भारत में लॉन्च होने वाले एडिशन में Snapdragon 730 आ सकता है। इसके अलावा बैक में 48-megapixel+5-megapixel का ड्यूल बैक कैमरा हो सकता है। फोन में 3,765mAh battery के साथ VOOC support और an in-display fingerprint sensor होगा। फोन एंड्रॉइड 9 पाई बेस्ड ColorOS 6 पर ऑपरेट होगा।