Realme X India Launch : चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Realme भारत में अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Realme X को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से पॉप-अप सेल्फी कैमरा वाले स्मार्टफोन Realme X के इंडिया लॉन्च को टीज ककिया है। सोमवार को कंपनी के CEO माधव सेठ ने ट्विटर पर “Realme X Coming Soon” लिखा पोस्ट शेयर किया है।

Realme X India Launch : बता दें कि कंपनी Realme X स्मार्टफोन को चीन में पहले ही लॉन्च कर चुकी है। कंपनी ने होम मार्केट चीन में इस स्मार्टफोन के साथ Realme X Lite को भी लॉन्च किया जो कि भारत में लॉन्च किए गए Realme 3 Pro की रीब्रांड है। चीन में Realme X को लॉन्च करते हुए कंपनी ने बताया था कि वे जल्द ही इस स्मार्टफोन को बारत में लॉन्च करेंगे।

Get ready to experience the most practical premium smartphone. Say hi to #realmeX!

Good news for the design lovers we will have the onion and garlic design master editions.

RT to show your love. pic.twitter.com/EdGbLTxc6U

— Madhav X (@MadhavSheth1) July 1, 2019