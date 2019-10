Realme X2 Pro स्मार्टफोन Realme का पहला फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा, जिसे जल्द लॉन्च किया जाएगा। इस स्मार्टफोन के लॉन्च की ऑफिशियल डेट का तो अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी ने इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस को बता दिया है। हमें पहला ही पता है कि Realme X2 Pro को 90Hz display के साथ लॉन्च किया जाएगा। साथ ही फोन में Snapdragon 855+ प्रोसेसर होगा। फोन में क्वॉड कैमरा सेटअप होगा, जो डेडिकेटिड टेलीफोटो लेंस के साथ आएगा। अब कंपनी ने इसके कुछ और फीचर्स की पुष्टि की है।

Realme ने इस बात की पुष्टि की है कि Realme X2 Pro को ड्यूल स्टीरियो स्पीकर के साथ पेश किया जाएगा। कंपनी ने यूरोपियन ट्विटर हैंडल से पुष्टि की है कि फोन में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर होगा जो Dolby Atmos के साथ आएगा। इसके साथ ही यह Hi-Res ऑडियो सर्टिफिकेशन के साथ आएगा। यह Realme X सीरीज का पहला स्मार्टफोन होगा जो Dolby Atmos के नेटिव सपोर्ट के साथ आएगा।

