Realme X2 Pro स्मार्टफोन चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी का पहला फ्लैगशिप स्मार्टफोन हो सकता है। इस स्मार्टफोन में कंपनी 90Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले के साथ-साथ Snapdragon 855+ देगी। इसके साथ ही इस स्मार्टफोन का प्राइमेरी कैमरा 64MP का है। इस स्मार्टफोन को टीज करते हुए रियलमी ने Realme X2 के एक और फीचर को रिलीव किया है। इस स्मार्टफोन में 50W SuperVOOC चार्ज सपोर्ट दिया जाएगा।

बता दें कि Realme X2 Pro को टीज करते हुए कंपनी ने पहले बताया था कि ये अपकमिंग स्मार्टफोन 65W SuperVOOC 2.0 फास्ट चार्ज सपोर्ट के साथ पेश किया जाएगा। अब कंपनी ने अपने लेटेस्ट ट्वीव में बताया है कि वह गलती के कारण ऐसा हो गया था Realme X2 Pro में कंपनी 50W फास्ट चार्ज सपोर्ट देगी। हालांकि गलत जानकारी वाले ट्वीट को कंपनी ने कुछ समय बाद डिलीट कर दिया था।

🔋Charging your phone completely in 35 minutes?

⚡️With realme X2 Pro, its possible thanks to its 50W SuperVOOC Flash Charge. The quickest charge in Europe.

More info: https://t.co/a2vwKm3xcf#FullSpeedFlagship #realmeX2Pro pic.twitter.com/nfs6vmFy0m

— realme Europe (@realmeeurope) October 3, 2019