Realme ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Realme X7 Max 5G की लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है. यह स्मार्टफोन भारत में 31 मई को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. इसके साथ ही कंपनी दो Smart TV 4K भी बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है और इस इवेंट में Smart TV से भी पर्दा उठाया जाएगा. बता दें कि Realme X7 Max 5G को लेकर कंपनी ने स्पष्ट कर दिया है कि MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर पर पेश होने वाला यह पहला स्मार्टफोन होगा. Also Read - OnePlus TV 40Y1 आज भारत में होगा लॉन्च, कीमत हो सकती है 25,000 रुपये से कम

Realme के ट्विटर पर पोस्ट में खुलासा किया गया है कि कंपनी 31 मई को एक इवेंट का आयोजन करने जा रही है और इस इवेंट में Realme X7 Max 5G को लॉन्च किया जाएगा. यह इवेंट 31 मई को दोपहर 12.30 बजे आयोजित होगा और इसे कंपनी की सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव देखा जा सकेगा. Also Read - WhatsApp लेकर आ रही है एक कमाल का फीचर, एंड्राइड यूजर्स आईफोन में कर सकेंगे चैट हिस्ट्री ट्रांसफर

