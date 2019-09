Realme XT स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च डेट से कंपनी पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने अपने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट कर कंफर्म कर दिया है कि 64 MP प्राइमेरी कैमरा सेंसर वाला ये स्मार्टफोन भारत में 13 सितंबर को भारत में लॉन्च होगा। हालांकि कंपनी ने इस स्मार्टफोन की मेजर स्पेसिफिकेशंस से पहले ही पर्दा उठा दिया था। Realme ने हाल में ही 64-MP कैमरा वाला स्मार्टफोन Realme XT को चीन में लॉन्च किया है। रूमर्स की माने तो कंपनी अपने अपकमिंग Realme XT स्मार्टफोन को Redmi Note 8 Pro के करीब-करीब की कीमत में लॉन्च कर सकती है। शाओमी ने कुछ दिनों पहले चीन में The Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन को चीन में 1,399 RMB (करीब 14,100 रुपये) की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है।

The most awaited moment is here! Introducing #realmeXT, India’s first 64MP Quad Camera smartphone.

Witness the live launch at 12:30 PM, 13th September on our official handles. #64MPQuadCameraXpert

Know more: https://t.co/iYUPpkkirI pic.twitter.com/x0HpMLwILA

— realme (@realmemobiles) September 5, 2019