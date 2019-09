Realme XT Sale Today at 12PM via Flipkart : Realme का पॉप्युलर स्मार्टफोन Realme XT आज भारत में दोपहर 12 बजे Flipkart और Realme के अपने ई-स्टोर realme.com पर बिक्री के लिए आएगा। Realme XT भारत का पहला 64 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर वाला स्मार्टफोन है। Realme XT को कंपनी ने 15,999 रुपये की शुरुआती कीमत (Realme XT Price in India) में लॉन्च किया है। हम यहां आपको इस स्मार्टफोन की (Realme XT Sale Date India) सेल डेट, सेल ऑफर्स (Realme XT Sale Offers) की सारी जानकारी देंगे।

Realme XT sale details

Realme XT स्मार्टफोन दोपहर 12 बजे सेल (Realme XT sale details) पर आएगा। यह सेल Flipkart और Realme के अपने ई-स्टोर realme.com पर दोपहर 12 बजे सेल पर आएगा। पहली सेल पर इस स्मार्टफोन को सभी वेरिएंट बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

Realme XT Price in India

Realme XT को अलग-अलग तीन रैम और स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया है। इसका बेस वेरिएंट 4जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज के साथ आता है जिसकी कीमत 15,999 रुपये (Realme XT Price in India) है। वहीं इसका 6जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज वेरिएंट भारत में 16,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। इसका हाई एंड वेरिएंट 8जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज के साथ आता है जिसकी कीमत 18,999 रुपये है।

Realme XT Sale Offers

Realme XT स्मार्टफोन के लॉन्च ऑफर्स (Realme XT Sale Offers) की बात करें तो, कंपनी बॉयर्स को पहली सेल से छह महीने की अवधि में पहली बार फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट ऑफर कर रही है। इसके साथ बी सेल के दौरान बॉयर्स को नो-कॉस्ट ईएमआई समेत कई पेटीएम और मोबीक्विक से पेमेंट पर कई ऑफर्स मिल रहे हैं। Flipkart Axis Bank Credit Card के जरिए पेमेंट करने पर 5% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। HDFC Bank Debit Cards पर भी 5% कैशबैक मिल रहा है। यह ऑफर फ्लिपकार्ट पर हैं।

Realme XT specifications

Realme XT में 6.4-इंच की Super AMOLED डिस्प्ले है, डो वाटरड्रॉप नॉच के साथ आ रहा है। इसके अलावा इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। कंपनी इस स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 712 SoC दे रही है, जो 4GB रैम, 6GB रैम और 8GB रैम वेरिएंट के साथ आ रहा है। माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए फोन की स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। इस स्मार्टफोन में क्वॉड-कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें प्राइमरी कैमरा सेंसर 64MP का है। ये Samsung का GW1 इमेज सेंसर है। इस सेंसर में 48-मेगापिक्सल सेंसर से 38 प्रतिशत ज्यादा पिक्सल होंगे।

दूसरा सेंसर 8-मेगापिक्सल का है, जो अल्ट्रा वाइड-एंगल लेंस के साथ आता है। बाकी दो सेंसर 2-मेगापिक्सल के हैं, जो मैक्रो और पोट्रेट कैमरा लेंस के साथ आता हैं। इसके अलावा इसमें एक 16-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। फोन में 4,000mAh की बैटरी देगी, जो 20W VOOC 3.0 फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें Android 9 Pie बेस्ड ColorOS 6 स्किन शामिल होगी। स्मार्टफोन Pearl White और Pearl Blue कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।