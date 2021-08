Free Fire Redeem codes 25 August: Free Fire एडवेंचर गेम से एक लोकप्रिय गेम है और यूजर्स के बीच इसका काफी क्रेज है. इस गेम की लोकप्रियता भारत समेत दुनियाभर के लोगों के बीच देखी जा सकती है. Free Fire की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गूगल प्ले स्टोर पर ये गेम टॉप स्थान पर मौजूद है. गेम में आपको मिशन पूरा करने के लिए कई आइटम्स मिलते हैं. इन आइटम्स को खरीदा जा सकता है लेकिन अगर आप फ्री में इन्हें पाना चाहते हैं तो इसके लिए डेली जारी किए जाने वाले Redeem codes उपयोग कर सकते हैं. इन Redeem codes में आपको बिना पैसे खर्च किए कई ऐसे आइटम्स मिलेंगे जिन्हें उपयोग करके आप गेम में अपना मिशन पूरा कर सकते हैं. साथ ही ये गेम को और भी रोचक बनाते हैं. इन Redeem codes में कैरेक्टर, गन स्किन और कई स्पेशल स्किल्स दिए जाते हैं.Also Read - Samsung Galaxy Z Fold 3 और Galaxy Z Flip 3 की प्री-बुकिंग हुई शुरू, जानिए कब शुरू होगी सेल

बता दें कि Redeem codes में 12 कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें अंग्रेजी के अल्फाबेट के साथ नंबर्स भी होते हैं. लेकिन ये कोड्स लिमिटेड समय के लिए ही वैलि​ड होते हैं, समयसीमा खत्म होने के बाद इन्हें उपयोग नहीं किया जा सकता. साथ ही कई बार कुछ ऐसे कोड्स भी होते हैं जो कि कुछ चुनिंदा सर्वर को ही सपोर्ट करते हैं. आज हम आपको Free Fire के 25 अगस्त के Redeem codes के बारे में जानकारी दे रहे हैं. जिन्हें उपयोग कर आप ढेरों इनाम पा सकते हैं. Also Read - Jio vs Airtel vs Vi: इन प्लान्स में सालभर तक मिलेगी फ्री कॉलिंग और डाटा

Free Fire Redeem codes 25 August Also Read - Nokia से हो गई बड़ी गलती, लॉन्च से पहले लीक हुए किफायती 5G स्मार्टफोन Nokia G50 के फीचर्स