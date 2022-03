Redmi ने कुछ समय पहले ग्लोबल मार्केट में Redmi 10 स्मार्टफोन को लॉन्च किया था, जो कि कम कीमत का दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन है. भारतीय यूजर्स काफी समय से Redmi 10 का इंतजार कर रहे थे और उन्हें यह जानकर खुशी होगी कि यह स्मार्टफोन अब भारत में दस्तक देने के लिए तैयार है. कंपनी ने आधिकारिक (Redmi 10 Launch Date in India) तौर पर इसकी लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है. (Low Budget Smartphone) आइए जानते हैं Redmi 10 की लॉन्चिंग डिटेल और संभावित कीमत के बारे में सबकुछ.Also Read - Whatsapp Tips and Tricks 2022 : गलती से डिलीट हो गई है चैट, तो इन टिप्स की मदद से लाएं वापस

Redmi 10 स्मार्टफोन को लेकर कंपनी ने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट (Redmi Twitter Account) पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें खुलासा किया गया है कि यह स्मार्टफोन भारत में 17 मार्च को लॉन्च किया जाएगा. पोस्ट में कंपनी ने स्पष्ट किया है कि Redmi 10 में ब्लॉकबस्टर डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर की सुविधा दी जाएगी.

The start of a new era is here!

Un10ck a world of opportunities with⬇️

📲 A Blockbuster Display

🔋 A Big Battery

🐉 The Power of Snapdragon

Un10ck fun & let the world be your canvas!#Redmi10IsComing on 17.03.2022!

Head here to witness #RedmiUn10cked👉https://t.co/X6xU3EJcdY pic.twitter.com/Xybx4mAGaV

— Redmi India (@RedmiIndia) March 10, 2022