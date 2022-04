Redmi 10A Sale in India: Redmi 10A को पिछले दिनों ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था. यह कंपनी का एंट्री लेवल स्मार्टफोन है लेकिन इसमें यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगभग हर उपयोगी फीचर मौजूद है. (Redmi 10A price in India) इस स्मार्टफोन में 13MP का रियर कैमरा, 5000mAh की बैटरी और (Entry Level Smartphone) पावरफुल प्रोसेसर की सुविधा दी गई है. अगर आप इस स्मार्टफोन खरीदना (Make in India Smartphone) चाहते हैं तो बता दें कि यह आज यानि 26 अप्रैल को (Smartphone Under Rs 10,000) पहली बार सेल के​ लिए उपलब्ध होगा.Also Read - भारत सरकार ने बैन किए 16 YouTube चैनल, 6 पाकिस्तानी चैनल भी हैं शामिल, जानिए वजह

Redmi 10A: कीमत और ऑफर्स

Redmi 10A स्मार्टफोन दो स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध होगा. इसके 3GB + 32GB मॉडल की कीमत 8,499 रुपये और 4GB + 64GB मॉडल की कीमत 9,499 रुपये है. यह स्मार्टफोन आज यानि 26 अप्रैल को दोपहर 12 बजे सेल (Smartphone Sale in India) के लिए उपलब्ध होगा. इसे Amazon India और Mi.com से खरीदा जा सकता है.

Redmi 10A: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Redmi 10A स्मार्टफोन में 1600 × 720 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ 6.53 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है जो कि वॉटरड्रॉप नॉच स्टाइल के साथ आती है. यह स्मार्टफोन octa-core MediaTek Helio G25 प्रोसेसर पर काम करता है और एंड्राइड 11 ओएस पर आधारित है. इसमें एलईडी फ्लैश के साथ 13MP का सिंगल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसकी मदद से यूजर्स शानदार फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते हैं.

सेल्फी के लिए फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. वहीं इसमें 5000mAh की बैटरी मौजूद है जो कि सिंगल चार्ज में लंबा बैकअप प्रदान कर सकती है. फोन में आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज के लिए माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी​ मिलेगा. साथ ही रियर माउंटेड फिंग​र​प्रिंट सेंसर की भी सुविधा दी गई है. कनेक्टिविटी फीचर्स के तौर पर इस स्मार्टफोन में डुअल सिम सपोर्ट, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, जीपीएस और माइक्रो यूएसबी स्लॉट दिए गए हैं.