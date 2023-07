Redmi कल लॉन्च कर रहा Redmi 12, Xiaomi TV X सीरीज, Redmi Sonic Bass 2 और Watch 3 Active

Xiaomi 1 अगस्त को लॉन्च इवेंट होस्ट करने वाला है और इस इवेंट में वह Redmi 12 4G, Redmi 12 5G, Xiaomi TV X Series, Redmi Sonic Bass 2 और Redmi Watch 3 Active लॉन्च करने वाला है. कंपनी ने फ्लिपकार्ट पर ये कंफर्म कर दिया है कि वह बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन Redmi 12 लॉन्च करने वाला है.

Redmi का ये इवेंट 1 अगस्त को दोपहर 12 बजे शुरू होगा. अगर आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो कंपनी के YouTube चैनल और Xiaomi India और Redmi India के सोशल मीडिया हैंडल पर देख सकते हैं. आप यहां भी अपडेट्स चेक कर सकते हैं.