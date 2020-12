Redmi 9 Power India Launch Date: Redmi 9 Power स्मार्टफोन को हाल में BIS सर्टिफिकेशन और गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग पर देखा गया था. इससे संकेत मिले थे कि Xiaomi का यह फोन जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकता है. अब फेमस टिप्सटर मुकुल शर्मा ने दावा किया है कि Redmi 9 Power को भारत में 15 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा. Also Read - Redmi Note 9 5G और Redmi Note 9 Pro 5G स्मार्टफोन्स लॉन्च, जानें इनकी कीमत और खूबियां

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हाल में चीन में लॉन्च हुए Redmi Note 9 4G को ही भारत में Redmi 9 Power नाम से पेश किया जाएगा. अगर ऐसा हुआ तो, रेडमी 9 पावर में क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर, 4GB रैम, 128GB तक इंटरनल स्टोरेज और 48 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप जैसी खूबियां होंगी. Also Read - POCO Independent Brand: Xiaomi से अलग POCO की स्वतंत्र पहचान, बेच डाले लाखों स्मार्टफोन

चीन में लॉन्च किए गए Redmi Note 9 4G को भारत में Redmi 9 Power नाम से लॉन्च किए जाने की वजह है. दरअसल, शाओमी इस साल की शुरुआत में भारत में रेडमी नोट 9 नाम से स्मार्टफोन लॉन्च कर चुकी है. इसी वजह से चीन वाले रेडमी नोट 9 4जी को इंडिया में रेडमी 9 पावर नाम से पेश किए जाने की तैयारी है. Also Read - How to check fake Xiaomi products: Xiaomi का प्रॉडक्ट असली या नकली? ऐसे करें चेक

Redmi Note 9 4G की चीन में कीमत

Redmi Note 9 4G की चीन में शुरुआती कीमत 999 RMB (चीन की करेंसी), यानी करीब 11,200 रुपये है. भारत में आने वाले Redmi 9 Power की कीमत भी इसी के आसपास रहने की उम्मीद है.

चीन में लॉन्च हुए Redmi Note 9 4G में मिलते हैं ये स्पेसिफिकेशन्स

चीन वाले रेडमी नोट 9 4जी में स्टैंडर्ड 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.53 इंच फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है. फोन में क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर, 4GB रैम और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज हैं. यह स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 10 आधारित MIUI 12 पर काम करता है.

फोन में पीछे की तरफ तीन कैमर मिलते हैं. इनमें 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के सेंसर शामिल हैं. सेल्फी और वीडियो चैट के लिए फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

Redmi Note 9 4G में 6000mAh बैटरी दी गई है, जो 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. फिंगरप्रिंट सेंसर फोन की साइड में मिलता है.