पिछले दिनों से चर्चा है कि Xiaomi भारतीय बाजार में Redmi 10 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस बारे में आए दिन नए टीजर और रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं. इस बीच खबर आई है कि कंपनी ने अपने लोकप्रिय स्मार्टफोन Redmi 9 Power की कीमत में कटौती कर दी है और इसे बेहद ही कम कीमत में खरीदने का मौका मिल रहा है. यानि Redmi 10 सीरीज की एंट्री से पहले ही कंपनी ने Redmi 9 Power की कीमत को कम कर दिया है और उम्मीद है कि नई सीरीज के लिए यूजर्स को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा.

Redmi 9 Power की नई कीमत

Redmi 9 Power भारतीय बाजार में तीन स्टोरेज वेरिएंट्स में उपलब्ध है. कंपनी ने इनकी कीमत में ही 500 रुपये की कटौती कर दी है. जिसके बाद यूजर्स 4GB + 64GB स्टोरेज मॉडल को 10,999 रुपये की बजाय 10,499 रुपये में खरीद सकते हैं. वहीं 4GB + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत घटकर 11,999 रुपये हो गई है. इसके अलावा 6GB + 128GB स्टोरेज वेरिएंट को यूजर्स 12,999 रुपये में खरीद सकेंगे. बता दें कि इस स्मार्टफोन की कीमत में हुई कटौती का खुलासा कंपनी ने अपने ​आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए किया है.

