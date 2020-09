Redmi 9i sale today: Xiaomi के लेटेस्‍ट एंट्री-लेवल स्‍मार्टफोन Redmi 9i की आज पहली सेल है. इस फोन को Flipkart और Mi.com से खरीद सकते हैं. फोन की सेल दोपहर 12 बजे शुरू होगी. Redmi 9i स्‍मार्टफोन Redmi 9 series के तहत आने वाला चौथा फोन है. इस हफ्ते की शुरुआत में लॉन्‍च हुए इस कम दाम वाले फोन (Redmi 9i price in india) में नॉच डिस्‍प्‍ले और बड़ी बैटरी जैसी खूबियां मिलेंगी. Also Read - Redmi 9i price in india: Redmi 9i स्‍मार्टफोन भारत में लॉन्‍च, कम दाम में मिलेगी 5000mAh बैटरी

Redmi 9i price in india (रेडमी 9i की कीमत)

Redmi 9i स्‍मार्टफोन दो वेरियंट में आता है. इसके 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्‍टोरेज वेरियंट की कीमत 8,299 रुपये, जबकि 4 जीबी रैम व 128 जीबी स्‍टोरेज वेरियंट का दाम 9,299 रुपये है. Redmi 9i मिडनाइट ब्लैक, सी ब्लू और नेचर ग्रीन कलर ऑप्‍शन में आता है. Also Read - Redmi 9i Launch Today in India: Redmi 9i आज होगा लॉन्‍च, कम दाम में मिलेंगे धांसू फीचर्स

Redmi 9i offers (ऑफर)

आज की सेल में फ्लिपकार्ट Redmi 9i पर कुछ ऑफर दे रहा है. इनमें फ्लिपकार्ट-एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 5 पर्सेंट कैशबैक और एक्सिस बैंक बज क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 5 पर्सेंट की छूट शामिल है. इस फोन को हर महीने 923 रुपये की शुरुआती नो-कॉस्‍ट-ईएमआई या स्‍टैंडर्ड ईएमआई पर खरीद सकते हैं. Also Read - Redmi 9i Price in India: Redmi 9i की कीमत लॉन्‍च से पहले लीक, 8 हजार से कम होगा दाम!

Redmi 9i specifications (स्‍पेसिफिकेशन्‍स)

Redmi 9i में 6.53 इंच HD+ डिस्‍प्‍ले दिया गया है. यह ऐंड्रॉयड 10 आधारित MIUI 12 पर चलता है. फोन में ऑक्‍टा-कोर मीडियाटेक हेलियो G25 प्रोसेसर और 4 जीबी रैम है. Redmi 9i में 64 जीबी और 128 जीबी स्‍टोरेज के ऑप्‍शन हैं. स्‍टोरेज को माइक्रो-एसडी कार्ड से 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है.

रेडमी के इस नए स्‍मार्टफोन में पीछे की तरफ सिर्फ एक 13 मेगापिक्‍सल का कैमरा है. सेल्‍फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 5 मेगापिक्‍सल का कैमरा दिया गया है. इसकी बैटरी 5000mAh की है, जो 10 वाट फास्‍ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. यह फोन P2i कोटिंग के साथ आता है, जो इसे वॉटर-रेसिस्‍टेंट बनाता है.