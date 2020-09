Redmi 9i India Launch Date: Redmi 9i स्‍मार्टफोन इंडियन मार्केट में 15 सितंबर को लॉन्‍च होगा. रेडमी 9 सीरीज (Redmi 9 Series) के तहत आने वाला Redmi 9i चौथा स्‍मार्टफोन है. रेडमी की इस सीरीज में पहले से Redmi 9, Redmi 9A और Redmi 9 Prime मौजूद हैं. Xiaomi का यह नया हैंडसेट Mi.com और Flipkart से बेचा जाएगा.

कंपनी ने ट्वीट कर रेडमी 9i की भारत में लॉन्चिंग की जानकारी दी है. Mi.com और Flipkart इस नए स्‍मार्टफोन की माइक्रो साइट लाइव कर दी गई है, जहां फोन के खास फीचर्स की जानकारी शेयर की गई है.

— Redmi India – #RedmiSmartBand is here! (@RedmiIndia) September 9, 2020